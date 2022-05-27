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SAĞLIK BİLİMLERİNDE KARİYER ZİRVESİ

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda “SUBÜ Kariyer Zirvesi 2022”
Bu haber 2022-05-27 00:27:02 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda “SUBÜ Kariyer Zirvesi 2022” kapsamında girişimcilik, sağlık çalışanı olmak ve Akademiye yolculuk, konulu seminer, spor aktiviteleri yapıldı. Programda olmasına rağmen şehit haberlerinin gelmesi üzerine yapılması planlanan konser iptal edildi.

Düzenlenen etkinlik SHMYO Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylının açılış konuşmasıyla başladı. Kariyer 22 etkinlikleri kapsamında Tezmeksan Makine San. Ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyesi Fatma Aydoğdu “ekonomide kadın gücü ve kadın girişimciliği” SUBOR Borusan ve Tic. A.Ş. teknik Genel Müdürü Seyfettin Kılıç “girişimcilik” Fizyoterapistler Derneği Sakarya İl temsilcisi Uzman Fzt. Seda Türkyılmaz “ özel sektörde sağlık çalışanı olmak” Sakarya Sağlık İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri başkanı Sedat Kaya “ kamuda sağlık çalışanı olmak” ve son olarak da Sakarya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Havva Sert “ Akademiye yolculuk” konularında öğrencilere bilgi verdi.

Düzenlenen etkinlikte İl ve İlçe Spor Müdürlüğü ile Kızılay Akyazı gönüllüleri okul bahçesinde çeşitli gösteriler yaptı. Akyazı belediyesi de tüm katılımcılara ve öğrencilere dondurma ikram etti. Ev sahibi konumunda olan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı katılımcılara teşekkür etti.

 Düzenlenen etkinliğe SUBÜ Rektör yardımcısı Sinan Serdar, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Türk, Akyazı Belediye Başkanı Bilal SBoykan, İlçe Spor Müdürü AdemAltun, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır, BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu, Gelecek Partisi İlçe başkanı Hüseyin Güler, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş,  Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve öğrenciler katıldı.

 

 
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