Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Kızılay Akyazı temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği

Bu haber 2022-05-27 00:25:04 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Kızılay Akyazı temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği ve ilki 2019 yılının 8 Nisan tarihinde yapılan, geleneksel hale getirilmesine rağmen yaşanan salgın hastalık nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılamayan “ Malazgirt ruhuyla Akyazı’da 1071 kahraman, haydi Akyazı’m kan vermeye” teması ile gerçekleştirilen “kan bağış toplama” çalışmasında 1071 hedefi aşılmış ve 1076 ünite kan bağışı alınmıştı.

İkincisi bu yıl 1-5 Haziran günleri arasında tekrarlanacak. Ve yine hedef 1071 ünite kan bağışı olarak belirlenmesine rağmen bu kez 2019 yılında kırılan rekorun egale edilmesi hatta daha da ileri düzeyde aşılması bekleniyor.

2019 yılında belirlenen slogana bu yıl “iyilik bizim kanımızda var” eklendi ve hedefe tekrar ulaşabilmek, hatta hedefi geçebilme adına sağlıklı ve kan vermeye müsait Akyazılıları 1-5 Haziran 2022 günleri çarşı içinde 10.00-20.00 saatleri arasında kurulacak olan stantlara gelerek kan vermeye davet eden Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, aynı tarihlerde yine çarşı içinde kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Belediye, İlçe Tarım, Halk Eğitim Müdürlüğü ile bazı STK’ların stant açacaklarını, İlçe Sağlık Müdürlüğünün de aynı tarihlerde çarşı içinde açacağı stantlarda meme kanseri taraması, tansiyon başta olmak üzere bazı kronik hastalıklarla ilgili çalışmalar yapacağını söyledi.