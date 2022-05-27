TRAKTÖR – MOTORSİKLET ÇARPIŞTI 1 YARALI

Kaza Akyazı Altındere yolu Yağcılar Mahallesi sınırları içinde oldu.

Bu haber 2022-05-27 00:24:05 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Kaza Akyazı Altındere yolu Yağcılar Mahallesi sınırları içinde oldu. Traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Niyazi G. yaralandı. Yarası sürücüye ilk müdahale kazayı gören çevre insanları tarafından yapıldı. Bir taraftan müdahale yapan çevre sakinleri diğer taraftan da 112 ambulans sağlık ekibine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahalesinin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.