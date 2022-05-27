Komutan Gümüşbaş başarılı sporcuları ağırladı

Akyazı Jandarma komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş Kick 7. Uluslararası Boks Dünya kupası şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında ağırladı
7. Uluslararası Kick Boks Dünya kupası şampiyonasında Dünya 2. Olan Melisa Çavuşoğlu’nunda aralarında bulunduğu dereceye giren sporcular Akyazı Jandarma komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş’ı makamında ziyaret ettiler.
Akyazı Jandarma komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası’nda ikinci olan Akyazı Belediyemiz Sporcularından Melisa Çavuşoğlu kardeşimizi ve antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum ifadelerini kullandı.