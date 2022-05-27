Komutan Gümüşbaş başarılı sporcuları ağırladı

Akyazı Jandarma komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş Kick 7. Uluslararası Boks Dünya kupası şampiyonasında

Bu haber 2022-05-27 00:19:21 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.