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Yağcılar Mahallesi “Doğalgazı sabırsızlıkla bekliyor”

Akyazı’nın Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz, AGDAŞ Altındere’nin Mahallelerine bağlamak üzere doğalgaz
Bu haber 2022-05-27 00:14:13 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz, AGDAŞ Altındere’nin Mahallelerine bağlamak üzere doğalgaz hattını benim mahallemin içinden geçirip götürdü ve bağlantısını yaptı. Bizim Mahalleye ise “imarınız yok” diyerek doğalgaz bağlantısı yapmadı.  Aynı AGDAŞ bizim gibi imarı olmayan 40 haneye doğalgaz bağlantısı yaptı. Kısaca AGDAŞ çifte standart uyguladı ve bizi mağdur etti dedi.

Kendi mahalleleri ile birlikte Alaağaç, Karaçallık, Hasanbey ve Harunusta Mahallelerinin aynı durumda olduğunu, yeni imar durumunun Akyazı Beledi Meclisinden geçtiğini ve onay içinBüyükşehir Belediye Meclisine gönderildiğini söyleyen Yağcılar Mahalle Muhtarı Öz, doğalgazdan yararlanamayan 4 Mahalle Muhtarı arkadaşı ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever’i makamında ziyaret edip sorunlarını dile getirdiklerini, kendilerini dinleyen ve AĞDAŞ yetkilileri ile de görüşen İl Başkanı Tever’inAĞDAŞ’ın 2022 yılına ait hazırlanmış olan çalışma programında olmadığımızı ifade ettiğini ve 2023 yılını işaret ettiğini söyleyen Muhtar Ali Öz, Yağcılar Mahallesi olarak kendilerine ait orman olmaması nedeniyle odun alma şanslarının olmadığını, kömür ve odun fiyatlarının aşırı derecede yüksek olduğunu, mahalle sakinlerinin alım gücü olmaması nedeniyle de büyük sıkıntı yaşadıklarını, bu sıkıntının 2022 yılı içinde giderilmesi isteğini yineledi ve yetkililere bir kez daha “bizi sıkıntıdan kurtarın” çağrısında bulundu.

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