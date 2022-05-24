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Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Alanı’na yoğun ilgi

Akyazı Belediyesi tarafından hizmete alınan Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp
Bu haber 2022-05-24 23:06:29 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi tarafından hizmete alınan Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgiden mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Her zaman, her konuda ve her şartta hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan ve önceki hafta hizmete giren Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı kısa sürede vatandaşların uğrak noktası oldu. Orman içerisinde yer alan ve içerisinde basketbol, futbol ve voleybol sahaları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları, mescit ve idari bina yer alan tesisi özellikle hafta sonları Akyazı ve diğer ilçelerden birçok vatandaş ziyaret ediyor. Vatandaşlar Güzlek Mesire Alanı’nda aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Pazar gününü aileleri ile birlikte Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Alanı’nda geçiren vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizi mutlu etti ve motivasyonumuzu artırdı. Önceki hafta açılışını yaptığımız mesire alanımıza hemşerilerimizin yoğun şekilde kullanması yapılan hizmetin ne kadar doğru olduğunu ve önemli bir ihtiyaca cevap verdiğinin göstergesidir. Akyazı Belediyesi olarak hizmet odaklı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Her zaman, her konuda, her şartta vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

 
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