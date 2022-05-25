MHP YENİ YÖNETİMİNDEN AKYAZI TURLARI

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi tarafından Akyazı İlçe Başkanlığına

Bu haber 2022-05-25 23:03:26 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi tarafından Akyazı İlçe Başkanlığına getirilen Soyhan Sofuoğlu oluşturduğu yönetimin MHP Genel Merkezi tarafından onaylanması sonrası kolları sıvayan Sofuoğlu yönetimi mahalle gezilerinin yanı sıra İlçe içinde de çeşitli kurum, esnaf ve bürokratlara da ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçe Başkanı Sofuoğlu beraberinde partisinin meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan’a birer nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten sonra açıklama MHP İlçe Başkanlığından geldi. Açıklamada yaptıkları ziyarette evsahibi konumunda olan Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yakın ilgilerinden dolayı teşekkür edildi. Her iki ziyarette de Akyazı ve Akyazı’ya yapılacak olan hizmetler hususunda görüş alışverişi yapıldığı ifade edildi.