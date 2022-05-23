AKYAZI SANAYİ SİTESİ ESNAFINDAN SÖĞÜT VE ESKİŞEHİR GEZİSİ

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma ve kollama Derneği sanayici esnaftan gelen istekler doğrultusunda

Bu haber 2022-05-23 15:28:46 eklenmiş ve 107 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma ve kollama Derneği sanayici esnaftan gelen istekler doğrultusunda Osmanlı Devletinin Kurulduğu topraklar olan Bilecik’e bağlı Söğüt İlçesi ve Eskişehir İline kültürel amaçlı bir gezi düzenledi.

Dernek Başkanı Ömer Çetin Sarı Başkanlığında 20 kişilik esnaf gurubu bir araçla ilk olarak Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt İlçesine gittiler.

Söğüt’te Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret eden sanayi esnafı burada Ertuğrul Gazi’nin yakınlarının ve komutanlarının mezarları ve makam kabirlerini de ziyaret ederek dua ettiler.

Söğütt’te ayrıca Şeyh Edebali kuyulu camiini ve büyük Oba Çadırını da ziyaret ederek fotoğraflar çektiren Sanayi esnafı Söğüt’ten ayrılarak gezinin ikinci durağı olan Eskişehir’e ulaştı.

Eskişehir’de ilk olarak müzeler gezildi, Ünlülerin balmumundan yapılmış heykelleri ve devrim arabası görüldü.

Eskişehir’de son olarak şehre olağanüstü bir güzellik veren park ve bahçeler ziyaret edilip dinlenen Akyazı’lı sanayi esnafı akşam saatlerinde Akyazı’ya döndü.

Gezinin düzenleyicisi olan Dernek Başkanı Ömer Çetin Sarı “ oldukça yararlı bir gezi oldu. Osmanlı İmparatorluğunun temelinin atıldığı ilk başkent Söğüt ve burada kabirlerinin bulunduğu kuruluş ekibinin kabirlerini ziyaret edip dualarımızı yaptık. Daha sonra Eskişehir’de müzeleri, park ve bahçeleri gezdik. Çok yararlı kültürel bir gezi oldu“ şeklinde konuştu.