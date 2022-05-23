Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

HÜSAMETTİN BAYRAKTAR ORTAOKULU TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

MHP YENİ YÖNETİMİNDEN AKYAZI TURLARI

MHP YENİ YÖNETİMİNDEN AKYAZI TURLARI

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Alanı’na yoğun ilgi

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Alanı’na yoğun ilgi

AKYAZI SANAYİ SİTESİ ESNAFINDAN SÖĞÜT VE ESKİŞEHİR GEZİSİ

AKYAZI SANAYİ SİTESİ ESNAFINDAN SÖĞÜT VE ESKİŞEHİR GEZİSİ

AKYAZI CHP İSTANBUL MALTEPE MİTİNGİNDE

AKYAZI CHP İSTANBUL MALTEPE MİTİNGİNDE

SELVA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ŞEHİTLİK ZİYARETİ

SELVA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ŞEHİTLİK ZİYARETİ

AKYAZI SANAYİ SİTESİ ESNAFINDAN SÖĞÜT VE ESKİŞEHİR GEZİSİ

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma ve kollama Derneği sanayici esnaftan gelen istekler doğrultusunda
Bu haber 2022-05-23 15:28:46 eklenmiş ve 107 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma ve kollama Derneği sanayici esnaftan gelen istekler doğrultusunda Osmanlı Devletinin Kurulduğu topraklar olan Bilecik’e bağlı Söğüt İlçesi ve Eskişehir  İline  kültürel  amaçlı bir gezi düzenledi.

Dernek Başkanı Ömer Çetin Sarı Başkanlığında 20 kişilik esnaf gurubu bir araçla ilk olarak Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt İlçesine gittiler.

Söğüt’te Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret eden sanayi esnafı burada Ertuğrul Gazi’nin yakınlarının ve komutanlarının  mezarları ve makam kabirlerini de ziyaret ederek dua ettiler.

Söğütt’te ayrıca Şeyh Edebali kuyulu camiini ve büyük Oba  Çadırını da ziyaret ederek fotoğraflar çektiren Sanayi esnafı  Söğüt’ten ayrılarak gezinin ikinci durağı olan Eskişehir’e ulaştı.

Eskişehir’de ilk olarak müzeler  gezildi, Ünlülerin balmumundan yapılmış heykelleri ve devrim arabası görüldü.

Eskişehir’de son olarak şehre olağanüstü bir güzellik veren park ve bahçeler ziyaret edilip dinlenen Akyazı’lı sanayi esnafı akşam saatlerinde Akyazı’ya döndü.

Gezinin düzenleyicisi olan Dernek Başkanı Ömer Çetin Sarı “ oldukça yararlı bir gezi oldu. Osmanlı İmparatorluğunun temelinin atıldığı ilk başkent Söğüt ve burada kabirlerinin bulunduğu kuruluş ekibinin kabirlerini ziyaret edip dualarımızı yaptık. Daha sonra Eskişehir’de müzeleri, park ve bahçeleri gezdik. Çok yararlı kültürel bir gezi oldu“ şeklinde konuştu.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
15:36 - AKYAZI SANAYİ SİTESİ ESNAFINDAN SÖĞÜT VE ESKİŞEHİR GEZİ
Akyazı Sanayi Sitesi Koruma ve kollama Derneği sanayici esnaftan gelen istekler doğrultusu...
12:39 - Mutfaktaki yağ tenceresi alev aldı 1 yaralı
Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yağ tenceresinin alev alması sonucu yanan ...
00:10 - Kaldırıma çarpıp tarlaya uçtu 1 yaralı
Akyazı Batakköy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden İsmail D. idaresindeki...
00:34 - Bisikletten düşen Dede ve torunu Hastaneye kaldırıldı
Akyazı Ada Caddesi Belediye hizmet binası yakınlarında Bisikletle seyir halindeyken denges...
00:05 - 22 YAŞINDAKİ UĞUR KAPLAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Akyazı Altındere Gündoğan Mahallesinde ikamet eden bir süre önce vatani görevini yaparak...
00:49 - İHH Akyazı temsilciliğini soydular
Hırsızlar Akyazı’da Ramazan ayında faaliyete geçen İHH temsilciliğine gece yarısı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
bizimakyazi.com
© Copyright 2022 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ