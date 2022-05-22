AKYAZI CHP İSTANBUL MALTEPE MİTİNGİNDE

Akyazı CHP İlçe Başkanlığı CHP’nin İstanbul Maltepe’de düzenlediği “Milletin Sesi” mitingine katılmak üzere bir otobüslük kafile ile İstanbul’a gitti miting sonrası akşam saatlerinde Akyazı’ya döndü.
Genel Başkan Kemal Kılıçtaroğlu”nun çağrısı ile yurdun her tarafından gelen partili partisiz halk miting alanını tamamen doldurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun Mitinginden Satır başları:
"Biz CHP olarak fikri hür, vicdanı hür bir ülke istiyoruz. Ülkeye, hak ve adalet geldi diye yetinmeyeceksiniz. Bizi özgürce eleştireceksiniz.
Kadın cinayetleri, işçi cinayetleri, siyasilere suikast hazırlıkları biz bunlarla kavga edeceğiz. Bu haklı davamızın önünü kesmek için güvensizlik ortamı oluşturmak istiyorlar ama biz kazanacağız"
"Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu sınırları korumayan insanlar, ülke yönetemez. Biz ırkçı değiliz. Irkçılığa karşıyız. İktidara geldiğimizde Ortadoğu barış birliğini kuracağız. Orta Doğuya da barış getireceğiz"
"Hangi partiyi desteklediğiniz önemli değil demokrasi ve adalet için beraber çalışmak zorundayız. Bu sorunlar hepimizin sorunu. Bu sorunların üzerinden gelebilmek için bize katılın. İl başkanımıza siyaseti yasaklayan zihniyet İstanbul sözleşmesini de engelliyor. Genç muhafazakar kardeşim aynısı sana da yapılacak. Bu seçimde kararsızım diyemezsin. Saldırganlığa karşı dik durmalısın"