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AKYAZI CHP İSTANBUL MALTEPE MİTİNGİNDE

AKYAZI CHP İSTANBUL MALTEPE MİTİNGİNDE

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AKYAZI CHP İSTANBUL MALTEPE MİTİNGİNDE

Akyazı CHP İlçe Başkanlığı CHP’nin İstanbul Maltepe’de düzenlediği “Milletin Sesi”
Bu haber 2022-05-22 00:07:16 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

Akyazı CHP İlçe Başkanlığı CHP’nin İstanbul Maltepe’de düzenlediği “Milletin Sesi” mitingine  katılmak üzere  bir otobüslük kafile ile  İstanbul’a gitti miting sonrası akşam saatlerinde Akyazı’ya döndü.

Genel Başkan Kemal Kılıçtaroğlu”nun çağrısı ile yurdun her tarafından gelen partili partisiz halk miting alanını tamamen doldurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun Mitinginden  Satır başları:

Kılıçtaroğlu burada yaptığı konuşmasında son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vardı.  Ayrıca, adalet, sağlık, düzensiz göç, dış politika gibi konularda hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdi.

CHP Lideri "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yaklaşık 5 yıl önce milletle birlikte yürümüş ve bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin demiştik. Az kaldı bu kentin bu meydanlarında sokaklarında, özgürce kucaklaşacağız."

"Biz CHP olarak fikri hür, vicdanı hür bir ülke istiyoruz. Ülkeye, hak ve adalet geldi diye yetinmeyeceksiniz. Bizi özgürce eleştireceksiniz.

Kadın cinayetleri, işçi cinayetleri, siyasilere suikast hazırlıkları biz bunlarla kavga edeceğiz. Bu haklı davamızın önünü kesmek için güvensizlik ortamı oluşturmak istiyorlar ama biz kazanacağız"

"Milyonların sesi olmak için karanlıkta kaldım. Vatandaştan toplanan verginin hesabının vatandaşa verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben suçla mücadeleye inanıyorum. Organize olan suçların hepsini bu ülkeden söküp atacağız."

"Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu sınırları korumayan insanlar, ülke yönetemez. Biz ırkçı değiliz. Irkçılığa karşıyız. İktidara geldiğimizde Ortadoğu barış birliğini kuracağız. Orta Doğuya da barış getireceğiz"

"Hangi partiyi desteklediğiniz önemli değil demokrasi ve adalet için beraber çalışmak zorundayız. Bu sorunlar hepimizin sorunu. Bu sorunların üzerinden gelebilmek için bize katılın. İl başkanımıza siyaseti yasaklayan zihniyet İstanbul sözleşmesini de engelliyor. Genç muhafazakar kardeşim aynısı sana da yapılacak. Bu seçimde kararsızım diyemezsin. Saldırganlığa karşı dik durmalısın"

 
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