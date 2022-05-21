SELVA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Öğretmenleri Selva Karataş Toğaç ve Emine Akıncı

Bu haber 2022-05-21 23:12:24 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Öğretmenleri Selva Karataş Toğaç ve Emine Akıncı nezaretinde Sakarya Serdivan İlçesi sınırlarında bulunan İlimiz sınırları içinde askerlik görevlerini yaparken terör şehidi olan gençlerimizin makam kabirlerinin bulunduğu Şehitliği ziyaret ettiler.

30 Kişilik öğrenci gurubu kendi elleri ile yetiştirdikleri çiçekleri uygun yerlere dikerek şehitlerimizin ruhları için dua ettiler.

Okulun Din Kültürü öğretmeni Emine Akıncı Kuran-ı Kerimden Yasin suresini Okudu. Yapılan duayı şehitlerimizin ruhlarına bağışladı.

Serdivan İmam hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinin şehitliği ziyareti sırasında Şehit Babası Sakarya Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şubesi Onursal Başkanı Salim Yarar da bulundu ve öğrencilerle sohbet ederek onlarla bir şehit babası olarak duygularını paylaştı.

Geziyi Düzenleyen Okulun öğretmeni Selva Karataş Toğaç ise şunları söyledi.

“Milli duygularının gelişmesi, farkındalık yaratıp vatan sevgisi konusunda duyarlılık sağlamak amacıyla uyguladığımız projenin son aşamasını 'Şehitlik 'ziyareti ile tamamladık.

Şehitlerimizin başında öğrenciler tarafından Yasin okunarak bir nebzede olsa minnettarlığımızı dile getirdik Ruhları şad olsun” dedi ve ziyaretimizde bizimle birlikte olan ve öğrencilerimizi bilgilendiren, Serdivan şehitliğinin yapılışında büyük emekleri olan Şehit babası Salim Yarar öğretmenimize teşekkür etti.