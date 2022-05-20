Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
‘Şampiyonlarımız bizi gururlandırdı’

‘Şampiyonlarımız bizi gururlandırdı’

Kara Mürver’in merkezi Akyazı olacak

Kara Mürver’in merkezi Akyazı olacak

Mutfaktaki yağ tenceresi alev aldı 1 yaralı

Mutfaktaki yağ tenceresi alev aldı 1 yaralı

19 MAYIS COŞKUSU FENER ALAYI İLE SONA ERDİ

19 MAYIS COŞKUSU FENER ALAYI İLE SONA ERDİ

MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI

MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI

19 MAYIS’A COŞKULU KUTLAMA

19 MAYIS’A COŞKULU KUTLAMA

Kara Mürver’in merkezi Akyazı olacak

Akyazı Belediyesi’nin ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artması için hayata geçirdiği
Bu haber 2022-05-20 22:45:28 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi’nin ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artması için hayata geçirdiği Kara Mürver projesi hızla ilerliyor. Proje kapsamında alınan 3 bin 645 Kara Mürver fidesi kadınlara dağıtılırken Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Kara Mürver’in üretim merkezi Akyazı olacak” dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artırmak için geliştirilen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edilen “Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına Dur Diyor Projesi’nde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 30 kadının Akyazı Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği arazide 33 kadının da kendisine ait arazilerde Kara Mürver üreteceği proje kapsamında alınan 3 bin 645 fide Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da katıldığı programla kadınlara dağıtıldı.

Kadınların üretime katılacağı bu projeyi çok önemsediklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kara Mürver katma değeri çok yüksek bir bitki. Kanser hücreleriyle savaşma, bağışıklık sistemini güçlendirme, kan basıncını dengeleme ve ateş düşürme gibi birçok faydası olduğu bilinen Kara Mürver bitkisi ilaç sanayinin yanı sıra gıda, boya ve mobilya sektörlerinde de kullanılıyor. Bu önemli bitkinin üretimini Akyazı’mızda kadınlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. MARKA tarafından da desteklenen proje kapsamında ilçemizdeki kadınların üretime katılmalarını ve ürettiklerini satabildikleri bir sistem oluşturacağız” dedi.

Proje çalışmalarının bir süredir devam ettiğini dile getiren Başkan Soykan, “ Kadınlarımız eğitim sürecini tamamladılar. Akyazı’nın ilk kadın kooperatifi olan Tıbbi Çiftçiler Kadın Kooperatifi’ni de bu proje kapsamında kurulmasını sağladık. Artık ürünlerin toprakla buluşma zamanı geldi. 30 kadınımız belediyemiz tarafından kendilerine tahsis edilen arazilerde 33 kadınımız ise kendilerine ait arazilerde kara mürver üretimine başlayacaklar. Bu kapsamda bugün 63 kadımıza 3 bin 465 adet fidemizi dağıttık. Bu fideler büyüyecek ve elde edilen ürünler kurulacak tesiste yine kadınlarımız tarafından işlenerek satışa hazır hale getirilecek. İlçemizin iklim koşullarına uygun olan bu bitkinin üretim merkezi Akyazı olacak inşallah” dedi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
22:48 - Kara Mürver’in merkezi Akyazı olacak
Akyazı Belediyesi’nin ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artması için hayata geç...
09:42 - 19 MAYIS COŞKUSU FENER ALAYI İLE SONA ERDİ
Akyazı’da 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile düzenlenen ...
23:00 - MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI
MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir kutlama...
19:40 - 19 MAYIS’A COŞKULU KUTLAMA
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı yurdumuzun her köşesinde...
00:16 - BAŞKAN SOYKAN'A ADALET BAKANI'NDAN ÖDÜL
Akyazı Belediyesi’ne ‘Yeşil Şehir’ ödülü...
00:45 - AKYAZI BELEDİYESİNDEN SÜPER BİR MESİRE ALANI
Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı görkemli bir törenle...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
bizimakyazi.com
© Copyright 2022 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ