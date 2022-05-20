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Mutfaktaki yağ tenceresi alev aldı 1 yaralı

Mutfaktaki yağ tenceresi alev aldı 1 yaralı

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Mutfaktaki yağ tenceresi alev aldı 1 yaralı

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yağ tenceresinin alev alması sonucu yanan
Bu haber 2022-05-20 12:37:55 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yağ tenceresinin alev alması sonucu yanan tencereyi balkondan atmak isterken düşüp yaralanan 1 kişi Hastaneye kaldırıldı.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde Cevdet Ç’ye ait evde yağ tenceresinin alev alması sonucu yanan tencereyi balkondan atmak isteyen ev sahibinin eşi Kadriye Ç. Yanarak yaralandı.

Ev halkı ve çevredekiler yangını söndürmek için müdahale ederken 112 acil İmdat telefonundan da yardım istediler.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürülen mutfakta kontroller yaparken Sağlık ekipleri ellerinde yanarak yaralanan Kadriye Ç.’ye ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.

İtfaiye ekipleri kontrolleri yaparken Polis ekiplerine çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. Çıkan Yangında evin mutfak bölümü hasar görürken yaralanarak Hastaneye kaldırılan Kadriye Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi
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