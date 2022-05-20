19 MAYIS COŞKUSU FENER ALAYI İLE SONA ERDİ

Akyazı’da 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile düzenlenen

Bu haber 2022-05-20 09:24:31 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile düzenlenen Gençlik yürüyüşü ve Fener alayı ile Konsere büyük ilgi oldu.

Akyazı Atatürk Kapalı Spor salonu önünde toplanan protokol ve öğrenciler, Sporcular ve vatandaşlar önde askeri birlik, Kaymakam Yakup Güney ve diğer protokol, daha geride ellerinde bayraklar, yanan meşalelerle birlikte yürüyüşe geçen kortej çarşı içinden geçerek konserin yapılacağı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim merkezi önüne geldi.

Sosyal Gelişim Merkezi önünde yapılan tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Daha sonra 2021-2022 yılı içinde İlçe İl ve Ülke çapında yapılan çeşitli yarışmalarda ilk üç dereceye giren sporcular tanıtıldı ve daha sonra bu sporcuların madalyaları Protokol tarafından verildi.

Daha sonra da mahalli sanatçılar tarafından verilen konserle birlikte coşkulu bir bayram geride kaldı.