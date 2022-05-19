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19 MAYIS COŞKUSU FENER ALAYI İLE SONA ERDİ

19 MAYIS COŞKUSU FENER ALAYI İLE SONA ERDİ

MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI

MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI

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MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI

MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı Mesaj aynen şöyle:
Bu haber 2022-05-19 22:56:12 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı Mesaj aynen şöyle:

"Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" Kutlu Olsun

"19 Mayıs 1919’da Samsunda başlayan kurtuluş mücadelesi Erzurum’da, Amasya'da, Sivas’ta devam ederek Türk Milletini hürriyet ve bağımsızlık uğruna düşmanlara karşı verilen mücadelenin başlangıç tarihidir.

Bu tarihi mücadele başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve topyekün Türk milleti tarafından sürdürülmüş, topraklarımızı masa başında ve işgal ederek paylaşmaya yeltenen emperyalist güçlere Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da ve İzmir’de Türk milletinin tokatını vurmak suretiyle geldikleri gibi gitmeleri sağlanmıştır.

19 Mayıs 1919 sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basması değil, Türk Milleti’nin makus talihini değiştiren bir sürecin başlangıcıdır.

Samsun’a Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Türk Milleti’nin heyecanı taşınmış, tüm dünyaya örnek teşkil eden bir zaferin temelleri atılmıştır.

Yüzlerce yıl savaşlarla tarumar olan Anadolu 19 Mayıs ruhuyla yeniden bir şahlanışa vesile olmuştur.

Türk Gençliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yoldan milim sapma göstermeden ilerlemektedir.  Türk Gençliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklali ve İstikbali emanetini muhafaza ve müdafaa vazifesinin bilincinde yetişerek Müreffeh Türkiye için var gücüyle çalışmaktadır.

Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda, Başbuğumuzun izinde, Liderimizin emrinde 2023 Bölgesinde Lider Ülke Türkiye ve 2053 Dünyada süpergüç Türkiye vizyonu için var gücümüzle çalışacağız.

Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklâl ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve fatihalarla anıyorum.

Necip TÜRK Milletinin ve TÜRK Gençliğinin "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlu olsun."

Soyhan Sofuoğlu

MHP Akyazı İlçe Başkanı
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