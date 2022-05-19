19 MAYIS’A COŞKULU KUTLAMA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı yurdumuzun her köşesinde

Bu haber 2022-05-19 19:18:01 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışındaki temsilcilerimizde kutlandığı gibi Akyazı’da da coşkulu bir şekilde kutlandı.

103 yıl önce Samsun’da başlayan kurtuluş mücadelesinin yıldönümü münasebetiyle Akyazı’da ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan tören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü AdemAltun’un anıta çelenk bırakması ile son buldu.

İkinci tören ise Atatürk spor salonunda yapıldı. Buradaki tören de saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Daha sonra kürsüye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü AdemAltun geldi ve günün anlamına ilişkin konuşmasını yaptı. Tören Atatürk’ün gençliğe hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabı, öğrencilerin günün anlamına ilişkin şiirlerini okumaları ile devam etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren sporcular kendi branşları ile ilgili gösterilerini sunduktan sonra 15-21 Mayıs gençlik haftası nedeniyle düzenlenen sportif yarışma müsabakalarda dereye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Anıt önünde ve Atatürk spor salonunda yapılan törenlerde istiklal marşımızı Konuralp Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni Özge Kaplan başarıyla söyletirken, sunuculuklarını da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü karate antrenörü Sezai Yolcuoğlu ile Basketbol antrenörü Özlem Er birlikte ve başarıyla yaptılar.

Yıl içinde yurt ve uluslararası alanlarda branşlarında derece yapan sporculara ödülleri verilirken büyük alkış aldılar. 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılan 7. Uluslararası kickboks şampiyonasında dünya ikincisi olma başarısı gösteren Melisa Çavuşoğlu’nun gösterisi ile minik kickbokçuların gösterileri nefes kesti ve o gösteriler salonu dolduran Akyazılılar tarafından büyük alkış almalarına neden oldu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve Personelinin ev sahipliği yaptığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı törenlerine İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları, gaziler, ADD yöneticileri, daire müdürleri, Oda başkanları, Muhtarlar, öğrenciler ve Akyazılılar katıldı.