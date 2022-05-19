İyi Parti Akyazı yönetimi toplandı

İYİ Parti Akyazı İlçe yönetimi Fatih Çakmak’ın başkanlığında toplandı. İlçe binasında gerçekleşen toplantıda

Bu haber 2022-05-19 19:15:40 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

İYİ Parti Akyazı İlçe yönetimi Fatih Çakmak’ın başkanlığında toplandı. İlçe binasında gerçekleşen toplantıda İYİ Partili yöneticiler bir önceki toplantıdan yapmakta oldukları toplantı arasında geçen zaman içeresinde yaptıkları çalışmalar hakkında ve bundan sonra yapmayı düşündükleri çalışmalarla ilgili birbirlerine bilgi aktarımında bulundular.

Toplantı sonrası açıklama İYİ Parti Akyazı İlçe başkanı Fatih Çakmak’tan geldi. Çakmak, partimize beklentimizin üzerinde katılımlar gerçekleşiyor. Bizler bu durumdan son derece memnun ve mutluyuz. Güzel bir Akyazı ve büyük Türkiye için parti ve teşkilat olarak ne yapabiliriz diye sık sık bir araya geliyor, vatandaşlarımızın ayağına gidiyor ve programımızı, düşüncelerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz yakın ilgi bizleri gelecek için umutlandırıyor dedi.