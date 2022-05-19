MHP’liler MHP İlçeyi ziyaret etti

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25-26. dönem MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, sağlık nedeniyle görevinden ayrılan
Bu haber 2022-05-19 19:00:48 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

25-26. dönem MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, sağlık nedeniyle görevinden ayrılan ilçe başkanı Ali Dertli, Akyazı Ülkü Ocakları eski başkanı Aydın Birincioğlu, İl Disiplin Kurulu üyesi İrfan Sarı ve RÜTÜK Şube Müdürü İrfan Sedat Martin birlikte İlçe teşkilatına giderek İlçe başkanlığına yeni atanan ve göreve yeni başlayan Soyhan Sofuoğlu’nu ziyaret ederek kendisine başarı dileğinde bulundular.

Açıklama MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu’ndan geldi. Sofuoğlu, değerli büyüklerimin yaptıkları “hayırlı olsun” ziyaretinden büyük mutluluk duydum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.

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