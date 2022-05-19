CHP’de Eğitim Semineri

Akyazı’ya gelen CHP Marmara bölge koordinatörü Işıl Beyazıtlı, Sakarya Sorumlusu Figen Akpak,

Bu haber 2022-05-19 18:59:38 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya gelen CHP Marmara bölge koordinatörü Işıl Beyazıtlı, Sakarya Sorumlusu Figen Akpak, Akyazı sorumlusu Ercüment Naci Berkan ve CHP İl sekreteri Recep Furuncuoğlu, parti binasında yapılacak olan seçimde sandık görevlisi olacak olan ÖBEK sorumlularına örgütlenme çalışma kapsamında seminer verdiler.

İlk kez yapılan ve 20 sorumlunun iştirak ettiği seminerde eğiticiler konuyla ilgili geniş bir şekilde sorumlulara bilgi aktarırken kendilerine sorulan sorulara da cevaplar verdiler.

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, eğitim bilgi aktarımı amaçlı bu tür seminerlerin aralıksız bir şekilde süreceğini ve sandık sorumlularının tamamını kapsadığını süreceğini söyledi ve düzenlediğimiz Genel Merkezimizin talimatları ile düzenlenen bu seminerde partililer ve sandık sorumluları olarak aldığımız bilgiler ışığında yapılacak ilk seçimde görevlerimizi en iyi şekilde yapmayı amaçlıyoruz dedi.