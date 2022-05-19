Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
19 MAYIS COŞKUSU FENER ALAYI İLE SONA ERDİ

19 MAYIS COŞKUSU FENER ALAYI İLE SONA ERDİ

MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI

MHP İLÇE BAŞKANI SOYHAN SOFU OĞLUNDAN 19 MAYIS MESAJI

19 MAYIS’A COŞKULU KUTLAMA

19 MAYIS’A COŞKULU KUTLAMA

İyi Parti Akyazı yönetimi toplandı

İyi Parti Akyazı yönetimi toplandı

Akyazı Ak kadınlar gündemi değerlendirdi

Akyazı Ak kadınlar gündemi değerlendirdi

MHP’liler MHP İlçeyi ziyaret etti

MHP’liler MHP İlçeyi ziyaret etti

CHP’de Eğitim Semineri

Akyazı’ya gelen CHP Marmara bölge koordinatörü Işıl Beyazıtlı, Sakarya Sorumlusu Figen Akpak,
Bu haber 2022-05-19 18:59:38 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya gelen CHP Marmara bölge koordinatörü Işıl Beyazıtlı, Sakarya Sorumlusu Figen Akpak, Akyazı sorumlusu Ercüment Naci Berkan ve CHP İl sekreteri Recep Furuncuoğlu, parti binasında yapılacak olan seçimde sandık görevlisi olacak olan ÖBEK sorumlularına örgütlenme çalışma kapsamında seminer verdiler.

İlk kez yapılan ve 20 sorumlunun iştirak ettiği seminerde eğiticiler konuyla ilgili geniş bir şekilde sorumlulara bilgi aktarırken kendilerine sorulan sorulara da cevaplar verdiler.

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, eğitim bilgi aktarımı amaçlı bu tür seminerlerin aralıksız bir şekilde süreceğini ve sandık sorumlularının tamamını kapsadığını süreceğini söyledi ve düzenlediğimiz Genel Merkezimizin talimatları ile düzenlenen bu seminerde partililer ve sandık sorumluları olarak aldığımız bilgiler ışığında yapılacak ilk seçimde görevlerimizi en iyi şekilde yapmayı amaçlıyoruz dedi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
19:17 - İyi Parti Akyazı yönetimi toplandı
İYİ Parti Akyazı İlçe yönetimi Fatih Çakmak’ın başkanlığında toplandı. İlçe binasında gerç...
19:15 - Akyazı Ak kadınlar gündemi değerlendirdi
Akyazı Ak Parti Kadın Kolları yönetimi Nurten Birincioğlu’nun başkanlığında toplandı....
19:14 - MHP’liler MHP İlçeyi ziyaret etti
25-26. dönem MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, sağlık nedeniyle görevinden ayrılan...
19:00 - CHP’de Eğitim Semineri
Akyazı’ya gelen CHP Marmara bölge koordinatörü Işıl Beyazıtlı, Sakarya Sorumlusu Figen Akp...
11:14 - AKYAZI MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ HIZLI BAŞLADI
MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’nin istifasından sonra görevlendirilen yeni yönetim İlçe Baş...
01:26 - CHP İLÇE YÖNETİMİ BAŞHEKİM TEPEÇINAR’I ZİYARET ETTİ
CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır beraberinde yönetim kurulu üyesi Erdal Karaoğlan old...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
bizimakyazi.com
© Copyright 2022 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ