Akyazılı Yasemin Altıntaş Gönlünü kaptırdığı Ersin’e EVET dedi

Gemlik Kumla da işyeri sahibi olan ve aslen Akyazı Hasanbey Mahallesinden emekli Polis Memuru Zekeriya Altıntaş, güzel kızı Yasemin’i Özcan ailesinin yakışıklı delikanlısı Ersin’le nikahladı.
Mutlu çiftin nikahı Akyazı park 54 tesisinde yapıldı ve nikahı belediye başkanı Bilal Soykan tarafından kıyıldı.
Nikah sonrası konuşan gazeteci Alaattin Onur, şu anda içi güzellikler ve mutluluklarla dolu bir geceyi birlikte geçiriyoruz. Mutluluğa yelken açan Yasemin ve Ersin kardeşlerimi bende tebrik ediyorum ve kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum dedi.
Çiftin düğü ise 21 Mayıs Cumartesi günü akşamı İzmir Bergama da yapılacak.