Akyazılı Yasemin Altıntaş Gönlünü kaptırdığı Ersin’e EVET dedi

Gemlik Kumla da işyeri sahibi olan ve aslen Akyazı Hasanbey Mahallesinden emekli Polis Memuru

Bu haber 2022-05-16 11:14:14 eklenmiş ve 148 kez görüntülenmiştir.