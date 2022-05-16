AKYAZI’LI MELİSA KİCKBOKS’DA DÜNYA İKİNCİSİ

12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılan 52 Ülkeden 3 bin 100 sporcunun katıldığı

Bu haber 2022-05-16 11:09:56 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılan 52 Ülkeden 3 bin 100 sporcunun katıldığı uluslararası 7.kickboks dünya şampiyonasında gençler bayan lowkick branşında yarışan Akyazı belediyesi sporcusu Melisa Çavuşoğlu 56 kg. da dünya kupası ikinci olma başarısı gösterdi.

Dünya ikinciliği gibi önemli bir başarıya imzasını atan kickboks sporcusu Melisa Çavuşoğlu, dünya ikinci olduktan sonra yaptığı açıklamada bu şampiyona için kendileririne maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen belediye başkanı Bilal Soykan ile İlçe Spor Müdürü Adem Altun’a ve turnuvaya hazırlayan antrenörüne teşekkür etti.

Melisa Çavuşoğlu’nun kickboks sporunda dünya ikincisi olması Akyazı’da sevinç yarattı.