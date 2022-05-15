BU MAÇLARI İZLERKEN NEFESLER TUTULDU

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs GençlikHaftası sportif yarışmalarla başladı.
Bu kapsamda Masa TenisiTurnuvası düzenlendi.
İlçemizde İlk defa düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasına 6 Farklı İlden toplam 98 Sporcunun katılımıyla “AKYAZI FERDİ BÜYÜKLER MASA TENİSİ TURNUVASI” düzenlendi.
Müsabakalarda dereceye girensporculara Akyazı Kaymakamı Sayın Yakup Güney tarafındından Kupa, Madalya ve Plaket Takdimi yapıldı.
Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü K.Adem ALTUN; Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Ateşinin yakıldığı 103. Senesini İlçemizde çeşitli sportif müsabakalar ve sportif gösterilerle dolu dolu kutlamak istiyoruz.
Bu kapsamda Gençlik Haftasının ilk gününde Akyazı Büyükler Ferdi Masa TenisiTurnuvasını düzenleyerek çoşkulu kutlamalar eşliğinde devam edeceğiz.
Akyazı Atatürk SporSalonunda 8 Farklı Masada UlusalHakemlerEşliğindeOynananmaçlarnefeslerkesti. Final MüsabakasındaSakaryalıSporcu Sinan Çavuşoğluİstanbuldanmüsabakayakatılan Mehmet Yıllık’ı 3-1 ‘lik net skorlayenerekturnuvanınsıralamasınıbelirlemişoldu.
Yine Bugün Akyazı Geleneksel Okçuluk Çadırımızda ilkini düzenlediğimiz Küçüklerarası Geleneksel Okçuluk Yarışmalarımızıda gerçekleştirmiş olduk.
Organizasyonların gerçekleşmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen ve hepyanımızda olan Akyazı Kaymakamımız SayınYakup Güney bey’e, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat inanç Bey’e, Spor Eğitim Uzmanımız Recep Kodalak ve Kıymetli çalış ma arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Akyazı Atatürk Spor Salonunda 8 Farklı Msada Ulusal Hakemler Eşliğinde Oynananmaçlar nefesler kesti. Final Müsabakasında Sakaryalı Sporcu Sinan Çavuşoğlu İstanbul’dan müsabakaya katılan Mehmet Yıllık’ı 3-1 ‘lik net skorla yenerek turnuvanın sıralamasını belirlemiş oldu.
Dereceye Giren Sporcular
Sinan Çavuşoğlu (Sakarya)
Mehmet Yıllık (İstanbul)F
CelilŞahin (Düzce)
Ali Dayanç (Sakarya)