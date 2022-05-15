Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BU MAÇLARI İZLERKEN NEFESLER TUTULDU

BU MAÇLARI İZLERKEN NEFESLER TUTULDU

AKYAZI BELEDİYESİNDEN SÜPER BİR MESİRE ALANI

AKYAZI BELEDİYESİNDEN SÜPER BİR MESİRE ALANI

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNDA ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNDA ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ

AKYAZI MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ HIZLI BAŞLADI

AKYAZI MHP'NİN YENİ YÖNETİMİ HIZLI BAŞLADI

DAĞ BAYIR DOLAŞIP ŞİFA DAĞITIYORLAR

DAĞ BAYIR DOLAŞIP ŞİFA DAĞITIYORLAR

GÜZLEK MESİRE YERİ TÖRENLE BUGÜN AÇILIYOR

GÜZLEK MESİRE YERİ TÖRENLE BUGÜN AÇILIYOR

BU MAÇLARI İZLERKEN NEFESLER TUTULDU

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen,19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Bu haber 2022-05-15 23:00:31 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs GençlikHaftası sportif yarışmalarla başladı.

Bu kapsamda Masa TenisiTurnuvası düzenlendi.

İlçemizde İlk defa düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasına  6 Farklı İlden toplam 98 Sporcunun katılımıyla “AKYAZI FERDİ BÜYÜKLER MASA TENİSİ TURNUVASI” düzenlendi.

Müsabakalarda dereceye girensporculara Akyazı Kaymakamı Sayın Yakup Güney tarafındından Kupa, Madalya ve Plaket Takdimi yapıldı.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü K.Adem ALTUN; Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Ateşinin yakıldığı 103. Senesini İlçemizde çeşitli sportif müsabakalar ve sportif gösterilerle dolu dolu kutlamak istiyoruz.

Bu kapsamda Gençlik Haftasının ilk gününde Akyazı Büyükler Ferdi Masa TenisiTurnuvasını düzenleyerek çoşkulu kutlamalar eşliğinde devam edeceğiz.

Akyazı Atatürk SporSalonunda 8 Farklı Masada UlusalHakemlerEşliğindeOynananmaçlarnefeslerkesti. Final MüsabakasındaSakaryalıSporcu Sinan Çavuşoğluİstanbuldanmüsabakayakatılan Mehmet Yıllık’ı 3-1 ‘lik net skorlayenerekturnuvanınsıralamasınıbelirlemişoldu.

Yine Bugün Akyazı Geleneksel Okçuluk Çadırımızda ilkini düzenlediğimiz Küçüklerarası Geleneksel Okçuluk Yarışmalarımızıda gerçekleştirmiş olduk.

Organizasyonların gerçekleşmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen ve hepyanımızda olan Akyazı Kaymakamımız SayınYakup Güney bey’e,  Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat inanç Bey’e, Spor Eğitim Uzmanımız  Recep  Kodalak ve Kıymetli çalış ma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Akyazı Atatürk Spor Salonunda 8 Farklı Msada Ulusal Hakemler Eşliğinde Oynananmaçlar nefesler kesti. Final Müsabakasında Sakaryalı Sporcu Sinan Çavuşoğlu İstanbul’dan müsabakaya katılan Mehmet Yıllık’ı 3-1 ‘lik net skorla yenerek turnuvanın sıralamasını belirlemiş oldu.

Dereceye Giren Sporcular

 Sinan Çavuşoğlu (Sakarya)

Mehmet Yıllık (İstanbul)F

CelilŞahin (Düzce)

Ali Dayanç (Sakarya)
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
23:04 - BU MAÇLARI İZLERKEN NEFESLER TUTULDU
Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen,19...
00:32 - AKYAZI AKINSPOR ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI
Akyazı Akıunspor U-18 futbol takımı Play-of Şampiyonluk kupasını düzenlenen sade bir tören...
15:14 - Kürek Yarışlarında 1.olan Akyazılı Nisan İpar Milli tak
Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. ...
23:34 - SAKARYASPOR ANTALYA'DAN ŞAMPİYON DÖNÜYOR
Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Sakaryaspor, şampiyonluk p...
15:43 - FENERBAHÇE GALATASARAY DERBiSİ ATİLLA KARAOĞLAN’IN
Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli derbilerinden biri olan Fenerbahçe ve Galatasaray arası...
23:02 - OKUL SPORLARI 2.KÜME VOLEYBOL KÜÇÜK KIZLAR-ERKEKLER MÜS
2021-2022 Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Kategorisinde Müsabakalar 22 Mart 2022 Tarihind...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
bizimakyazi.com
© Copyright 2022 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ