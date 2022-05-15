BU MAÇLARI İZLERKEN NEFESLER TUTULDU

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen,19 Mayıs Atatürk’ü Anma

Bu haber 2022-05-15 23:00:31 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.