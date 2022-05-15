AKYAZI BELEDİYESİNDEN SÜPER BİR MESİRE ALANI

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı görkemli bir törenle açıldı.

Bu haber 2022-05-15 00:35:13 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı görkemli bir törenle açıldı. Hıdrellez Şenliği ile birlikte gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı’mıza çok yakışacak olan yeni mesire alanımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı Hırellez Şenliği ile birlikte gerçekleştirilen törenle açıldı. Orman içerisinde yer alan ve içerisinde basketbol, futbol ve voleybol sahaları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları, mescit ve idari bina yer alan tesisin açılışında vatandaşlar müzik, halk oyunları ve birçok aktivite ile keyifli vakit geçirdi. Çocuklar kurulan oyun grupları ile doyasıya eğlendi.

Hıdrellez Şenliği ile birlikte gerçekleştirilen açılış töreni İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlarken açılış konuşmasını gerçekleştiren Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, tesisin hizmete girmesindeki emeklerinden dolayı Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti. Akyazı’da yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “ Dünya’da ve ülkemizde pandemi ile birlikte değişen tatil anlayışımızla birlikte planlamasını birkaç aydır yaptığımız ve vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirip, anılar biriktireceği bir mesire alanını oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ 9 bin metrekaresi belediyemizin tapulu mülkü olan ve sınırsız bir orman arazisine sahip mesire alanımızda trekking ve kamp alanları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları, mescit ve idari bina yer alıyor. Bir ve beraber olarak canla başla mücadele verdiğimiz her santimetrekaresi ayrı güzelliklerde olan ilçemizde halkımızın taleplerine cevap verebilmenin mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Mesire alanımız ilçemize ve ilimize hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Soykan konuşmasının sonunda Güzlek Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı’nın Akyazı’ya ve Sakarya’ya hayırlı olmasını dileyen AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “ Akyazı Belediyemizde çok güzel hizmetler ortaya konuyor. Asfalt çalışmalarında çekilen fotoğraflarda yeşille siyahın uyumuna en güzel şekilde burada şahit oluyoruz. Kışın kızakları eline alan çocuklarımızı yine Akyazı’da eğlencenin içinde buluyoruz. Sonbaharında farklı ilkbaharında farklı güzelliklerle karşılaşıyoruz. Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha güzel hizmetleri birlikte ortaya koymak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Açılışımız hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

İl Başkanı Yunus Tever’in ardından bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, “ Bu güzel mesire alanı hayırlı olsun Akyazı’mıza. Böyle güzel tesisler Sakarya’mızın güzel doğasını ve insanlarımızın doğaya olan sevgilerini inşallah daha ileriye taşıyacak ve yaşatacak. Karavan turizmine de destek sağlayacak olan bu tesis Akyazı’mızın güzelliklerinin daha da tanınmasına katkı sağlayacak. Ailelerimiz burada çocukları ile birlikte daha güzel vakit geçirecekler. Başkanımızın emeğine ve yüreğine sağlık çok güzel bir tesis olmuş. Akyazı’mıza ve şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “ Muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Günümüz şartlarına ve yeni nesil turizme hitap eden güzel bir tesis oldu. Belediye Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sakarya’mız muhteşem bir yer. Kendimi tam bir Akyazılı ve Sakaryalı olarak görüyorum. Türkiye’nin ve Dünya’nın nadide yerlerinden birisi burası. Allah güzelliklerin hepsini buraya bahşetmiş. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bereketli toprakların ne kadar kıymetli olduğunun fakrına varmalı ve korumamız lazım. Geleceğe taşınacak en güzel hazine doğadır. Doğamıza sahip çıkmalıyız. Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı vatandaşlarımıza her mevsim hizmet edecek çok güzel bir mekan olmuş” dedi. Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı tebrik eden Vali Kaldırım, “ Son derece güzel projelere imza atan başkanımızı tebrik ediyorum. Gönlünü Akyazı’ya vermiş ve ilçemizi ilmek ilmek işleyen tecrübeli bir insan. Sizleri çok şanslı gördüğümü ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Vali Kaldırım’ın konuşmasının ardından yapılan kurdele kesimi ile Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı açılışı gerçekleşti. Açılış sonrasında Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve protokol üyeleri ile birlikte mesire alanını gezdi vatandaşlarla sohbet etti. Açılış töreninde ayrıca Akyazı Belediyesi tarafından çocuklara yüzlerce top dağıtımı da gerçekleştirildi.

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı açılış törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.