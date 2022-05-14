ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNDA ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ

Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler haftası dolayısı ile Akyazı Özel Eğitim Uygulama

Bu haber 2022-05-14 23:17:02 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler haftası dolayısı ile Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen programda okulda eğitim gören engelli öğrencilere coşkulu bir gün yaşatıldı.

İmam Hatip Anadolu Lisesi salonunda yapılan etkinlikte okulun tüm bölümleri birer gösteri sunarak salonu tamamen dolduran velilerine ve diğer davetlilere güzel bir gün yaşatmayı başardılar.

Programda ana sınıfı öğrencileri Sezen Aksu’nun kardelen kardelen şarkısı eşliğinde öğretmenleri Burcu Erol , Hilal Fazlıoğlu, İsra Sinem Dönmez, Tuğba Kayhan , Melike Bozkurt, İrem Furuncu, Deniz Karcı ve Rümeysa Alvert’in yardımları ile sundukları gösteri ile büyük alkış aldılar.

Programda öğrenciler tarafından yapılan el işi sergisi de büyük beğeni aldı.

Engelliler haftası etkinliğine İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bazı daire müdürleri ve kalabalık bir veli topluluğu katıldı.