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ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNDA ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ

Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler haftası dolayısı ile Akyazı Özel Eğitim Uygulama
Bu haber 2022-05-14 23:17:02 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler haftası dolayısı ile Akyazı  Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen programda  okulda eğitim gören engelli  öğrencilere coşkulu bir gün yaşatıldı.

İmam Hatip Anadolu Lisesi salonunda yapılan etkinlikte okulun tüm bölümleri birer gösteri sunarak salonu tamamen dolduran velilerine ve diğer davetlilere güzel bir gün yaşatmayı başardılar.

Programda ana sınıfı öğrencileri  Sezen Aksu’nun kardelen kardelen şarkısı eşliğinde öğretmenleri  Burcu Erol , Hilal Fazlıoğlu, İsra Sinem Dönmez, Tuğba Kayhan , Melike Bozkurt, İrem Furuncu, Deniz Karcı ve Rümeysa Alvert’in yardımları ile sundukları gösteri ile büyük alkış aldılar.

Programda öğrenciler tarafından yapılan el işi sergisi de büyük beğeni aldı.

Engelliler haftası etkinliğine İlçe Kaymakamı  Yakup Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Jandarma Komutanı  Semih Gümüşbaş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bazı daire müdürleri ve kalabalık bir veli topluluğu katıldı.
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