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Akyazı Devlet Hastanesinde Hemşirelere Muhteşem Kutlama

Akyazı Devlet Hastanesinde Hemşirelere Muhteşem Kutlama

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Akyazı Devlet Hastanesinde Hemşirelere Muhteşem Kutlama

12 Mayıs Ebe ve Hemşireler günü olması nedeniyle Akyazı Devlet Hastanesinde muhteşem bir kutlama programı yapıldı
Bu haber 2022-05-13 00:34:40 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

12 Mayıs Ebe ve Hemşireler günü olması nedeniyle Akyazı Devlet Hastanesinde muhteşem bir kutlama programı yapıldı. Gerçekleşen programa Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz ev sahipliği yaparken Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Başhekim yardımcısı Savaş Taşkıran, Hastane Müdürü Ayla Soylu ile diğer idari bölümde görev yapan yetkililer Nilüfer Deniz’e destek verdi.

Açılış ve konuşmalar

Kutlama töreninin açılışını Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar yaptı. Tepeçınar mesleğimizin ayrılmaz parçası olan ebe ve hemşirelerimizin anlamlı ve özel günlerini tebrik ediyorum. Düzenlediğimiz sade törenimize katılım gösteren herkese teşekkür ederim dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz’de konuşmasında 12 Mayıs’ın kendileri için önemli bir gün olduğunu söyledi ve başarılı çalışmaları ile Akyazılıların gönüllerinde taht kurmuş ebe ve hemşirelerimizi tebrik, düzenlediğimiz kutlama törenimize katılan misafirlerimize de şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum dedi.

Çiçek takdimi

Akyazı Devlet Hastanesi tarafından Ebe ve Hemşireler günü münasebetiyle düzenlenen törene katılan CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır ve Yönetim Kurul üyesi Erdal Karaoğlan, yine aynı törene tam kadro katılan Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Gazeteciler Salim Özyılmaz, Kenan Certel ve Alaattin Onur’da Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz’e “Ebe ve Hemşireler günü” nedeniyle birer çiçek takdim ettiler.

Plaket töreni

Düzenlenen kutlama töreninde Devlet Hastanesi idaresi tarafından hazırlanan başarı plaketleri hak sahiplerine törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

Pasta kesimi

Kutlama töreninde günle ilgili hazırlanan pastayı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz, kıdemli Hemşire Elanur Özel ve üç gün önce göreve başlayan hemşire Emine Tunca birlikte kestiler. Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Başhekim yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran ve Hastane Müdürü Ayla Soylu ile Hastane Müdür yardımcısı Murat Akkan alkışları ile pasta kesimine tanıklık yaptılar.

İkram

Düzenlenen kutlama törenine katılan misafirlere ve aynı törene tam kadro katılan hastane personeline töreni düzenlenen hastane yönetimi tarafından hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

Aynı törene hastanede görev yapan doktorlarda katıldı ve onlarda birlikte çalıştıkları ebe ve hemşireleri günleri nedeniyle tebrik ettiler.

Kutlama töreni resim çekimi ile son buldu.

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