Akyazı’da Trafik Haftası etkinliği

7-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Trafik Haftası nedeniyle Akyazı’da da çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bu haber 2022-05-13 00:30:17 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

7-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Trafik Haftası nedeniyle Akyazı’da da çeşitli etkinlikler yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının birlikte düzenledikleri etkinliklerde yetkililer okullara giderek öğrencilere trafik konusunda bilgilendirme yaptılar ve öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Haftanın son gününde ise yine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personeli Gazi Süleyman Paşa Camii önünde bir etkinlik yaptı. Haftanın son etkinliğine Kaymakam Yakup Güney, Belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Baş komiser İsak Göz, ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar, Belediye Zabıta Müdürü Özcan Özlü ile Emniyet ve Jandarmadan yetkililer katıldı.

Son etkinliğe katılan protokol durdurulan araçlara hazırlanmış olan broşürleri verdi ve hafta ile ilgili sürücülere bilgilendirme yaptı. Durdurulan araçlarda bulunan çocuklara da balon verildi.