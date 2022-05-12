ASKERE GİDECEK OĞLU İÇİN MEVLÜT OKUTTU

Kuzuluk Orta Mahalle’de ikamet eden Baba Murat Yavuz iki oğlundan biri olan Orhan

Bu haber 2022-05-12 01:09:35 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk Orta Mahalle’de ikamet eden Baba Murat Yavuz iki oğlundan biri olan Orhan Can Yavuz için evinin bahçesinde Kuran-ı Kerim ve mevlüt okuttu.

Mahalle halkının büyük bir bölümü ile MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı asker uğurlama törenine asker adayı Orhan Can Yavuzun arkadaşları da kendisini yalnız bırakmadılar.

Yavuz ailesi Kuran-ı Kerim ve Mevlüt okunmasının ardından yapılan dua ve sonunda davetlilerine pilav ve tatlı ikramında bulundu ve oğulları için düzenledikleri bu özel geceye katılanlara teşekkür etti.

Hazır Asker Orhan Can Yavuz önümüzdeki günlerde Hakkarı Yüksek Ova Piyade birliğine gitmek üzere yola çıkacak.