GÜZLEK MESİRE ALANI 14 ŞUBATTA AÇILIYOR

Akyazı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında Akyazı ile ilgili bir müjdeyi duyuran Belediye Başkanı Bilal Soykan,

Bu haber 2022-05-12 00:41:56 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında Akyazı ile ilgili bir müjdeyi duyuran Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Trekking ve Kamp Alanı’nın açılışını 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 12 gündem maddesinin karara bağlandığı meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce açıklamalarda bulunan Başkan Bilal Soykan, “ Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği kardeşlik duygularımızın en üst safhada yaşandığı, gönüllere huzur veren Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu ve onu uğurlamanın hüznünü birlikte yaşadık. Ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızla beraber olabilmek için 73 mahallemizde ziyaretlerde bulunduk. Üniversiteli kardeşlerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla iftar sevinçlerimizi hep birlikte yaşadık. Milletvekillerimiz Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’i Ramazan ayında ilçemizde ağırladık” dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından Ramazan ayında gerçekleştirilen etkinliklerden söz eden Başkan Soykan, “ Pandeminin etkisinin azaldığı bu günlerde Ramazan ayının huzur iklimini de fırsat bilerek kıymetli vatandaşlarımızla ve özelliklede neşe kaynağımız çocuklarımızla beraber olabilmek adına çarşı içinde üç gün süren Akyazı Belediyesi Ramazan Etkinlikleri gerçekleştirdik. 22-23 ve 24 Nisan tarihlerinde iftardan sonra üç gün boyunca devam eden ve yüzlerce çocuk ile ailelerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde hem eğlendik hem de hep beraber olmanın mutluluğunu yaşamış olduk” diye konuştu.

Akyazı’da 4 mevsimin ayrı güzellikte yaşandığını dile getiren Başkan Soykan, “ Bu güzelliklere şahit olmaya devam ediyoruz. İlçe merkezimizde baharı yaşarken yüksek kesimlerde 1.5 metre kar bulunmaktaydı. Televizyon haberlerine de konu olan kar bereketinden dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ve Ramazan Bayramı olması sebebiyle yaylalarımızın etkin kullanılması adına yayla yollarımızı ulaşıma açtık” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Ramazan Bayramı vesilesi ile düzenlediğimiz bayramlaşma programımızdan sonra İtfaiye, Devlet Hastanesi, Polis ve Jandarma teşkilatımız ile vatandaşlarımızı ziyaret edip bayramımızı dolu dolu geçirdik. Bu vesile ile bir kez daha sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle geçirmeyi nasip etmesini yüce Mevla’dan temenni ediyorum” dedi.

Pazar günü Anneler Günü’nü kutladıklarını hatırlatan Başkan Soykan, “ 13 yıldır evladına hem annelik hem de babalık yapan Songül Özdemir ve pırıl pırıl bir lise öğrencisi olan Bersu evladımız ile bir araya geldik. Annesi Songül hanım kızını kendi imkanları ile 5 km yol kat ederek okula götürüp getiriyor. Bu fedakar ve onurlu davranışı vesilesi ile Songül Özdemir’i ilçemizde yılın annesi seçtik. Songül hanım nezdinde tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.

Akyazı ile ilgili bir müjdeyi de paylaşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Trekking ve Kamp Alanı’nın 14 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek törenle açılacağını ifade etti. Mesire alanı çalışmalarının birkaç aydır devam ettiğini ifade eden Başkan Soykan, “ Akyazı’mıza çok yakışacak, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçirip anılar biriktirebileceği, nezih bir ortamda piknik yapıp, yürüyüş ve kamp yapabileceği ‘Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Trekking ve Kamp Alanı’mızın açılışını valimiz ve milletvekillerimizin de katılacağı törenle açacağız. 14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te şenlik havasında gerçekleşecek olan açılışımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi. Başkan Soykan konuşmasının sonunda 10 Mayıs’ta başlayan Engelliler Haftası’nı da kutladı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın konuşmasının ardından meclis gündem maddelerinin görüşüldü ve 12 madde karara bağlandı. Gündemin birinci maddesinde Küçücek Mahallesi, 605 ada, 20 parsel no'lu 3326,30 m2 yüzölçümlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "İdari Tesis Alanı" niteliğindeki taşınmazın üzerine Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından imar mevzuatına göre hazırlanıp onaylanacak mimari projeye uygun olarak yapılması planlanan "Hizmet Binası ve Sosyal Tesis" ortak hizmet projesinin gerçekleştirilebilmesi ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Belediyesi arasında protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12’nci maddesinde ise Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 29.04.2022 tarih ve 17252 sayılı yazıya istinaden, Akyazı Belediyesi’nin projelerinde kullanılmak üzere 05.04.2022 tarihli ve 24 sayılı meclis kararı ile onaylanan 20 milyon lira kredi talebinin 2022 yılında hızla devam eden projelerde yetersiz gelmesi hasebiyle bahse konu meclis kararının iptal edilerek 30 milyon lira tutarında kredi kullanılması ve bu hususta tüm yasal iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edildi.