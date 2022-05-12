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AKYAZI AKINSPOR ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI

Akyazı Akıunspor U-18 futbol takımı Play-of Şampiyonluk kupasını düzenlenen sade bir törenle aldı.
Bu haber 2022-05-12 00:28:11 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Akıunspor U-18 futbol takımı Play-of Şampiyonluk kupasını düzenlenen sade bir törenle aldı. Akyazı Suni çim stadında düzenlenen törene ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Akyazı İlçe spor Müdürü Adem Altun, Karapürçek İlçe Spor Müdürü Bülent Hikmet, TÜFAD Başkanı Tamer İlaçan, Sakarya Futbol İl temsilcisi Tezcan Demir, ASKF Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Silahçı, Saha Komiserleri Derneği  Başkanı Mahmut Güzel, Akınspor Kulübü Başkanı Kerim Dertli ve yönetim Kurulu üyeleri sporcular ve teknik kadro katıldı.

Akınsporun şampiyonluk kupasını ve madalyalarını protokol üyelerinden  alan Akyazı Akınspor U-18 takımı yüksek moralle Hendek Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği araçla Türkiye Şampiyonası eleme maçlarını oynamak üzere Zonguldak iline gitti.                                                                                                                   

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