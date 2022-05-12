22 YAŞINDAKİ UĞUR KAPLAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Akyazı Altındere Gündoğan Mahallesinde ikamet eden bir süre önce vatani görevini yaparak

Bu haber 2022-05-12 00:04:45 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Altındere Gündoğan Mahallesinde ikamet eden bir süre önce vatani görevini yaparak memleketine dönen 22 yaşındaki Uğur Kaplan evinde ölü olarak bulundu

İddialara göre Akyazı Altındere Gündoğan Mahallesi'nde ikamet eden yakın bir tarihte Askerlik görevinden dönen 22 yaşındaki Uğur Kaplan, evin lavabosunda ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sevk edilen 112 Ambulans Sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından Uğur Kaplan'ı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada Uğur Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Kaplan'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için ön incelemesi yapıldıktan sonra Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.