CHP İLÇE YÖNETİMİ BAŞHEKİM TEPEÇINAR’I ZİYARET ETTİ

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır beraberinde yönetim kurulu üyesi Erdal Karaoğlan olduğu halde

Bu haber 2022-05-11 01:24:32 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır beraberinde yönetim kurulu üyesi Erdal Karaoğlan olduğu halde Devlet Hastanesine giderek Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, ziyaretimiz bir nezaket ziyaretidir. Devlet Hastanemizin yönetim kadrosunun başarılı ve öz verili çalışmalarını takdirle karşılıyor ve de dikkatli bir şekilde de o çalışmaları takip ediyoruz. Devlet hastanemizde Kardiyoloji, Cildiye ve Göz gibi bazı uzman hekimlerimizin olmadığını biliyoruz. Eksiklerin giderilmesi hususunda bizde elimizden geleni yapacağımızı başhekimimizle söyledik. Başhekimimizin şahsında tüm hastane hekim, hemşire, yönetim dahil olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyoruz ve başarılı çalışmalarının artarak sürmesi temennisinde bulunuyoruz dedi.

Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’da CHP heyetinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuşmalarında dile getirdikleri takdir dolu sözleri için de hem başkana hem de beraberindeki Erdal Karaoğlan’a teşekkür etti.