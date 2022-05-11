Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CHP İLÇE YÖNETİMİ BAŞHEKİM TEPEÇINAR’I ZİYARET ETTİ

CHP İLÇE YÖNETİMİ BAŞHEKİM TEPEÇINAR’I ZİYARET ETTİ

BELEDİYE MECLİSİ MAYIS TOPLANTISI YAPILDI

BELEDİYE MECLİSİ MAYIS TOPLANTISI YAPILDI

MHP AKYAZI’NIN YENİ YÖNETİMİ İŞ BAŞINDA

MHP AKYAZI’NIN YENİ YÖNETİMİ İŞ BAŞINDA

KAYMAKAM GÜNEY ŞOFÖRLER ODASINI ZİYARET ETTİ

KAYMAKAM GÜNEY ŞOFÖRLER ODASINI ZİYARET ETTİ

Panelvan Minibüs takla atıp Akaryakıt pompalarına çarptı 1’i ağır 2 yaralı

Panelvan Minibüs takla atıp Akaryakıt pompalarına çarptı 1’i ağır 2 yaralı

CUMHUR İTTİFAKI BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

CUMHUR İTTİFAKI BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

CHP İLÇE YÖNETİMİ BAŞHEKİM TEPEÇINAR’I ZİYARET ETTİ

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır beraberinde yönetim kurulu üyesi Erdal Karaoğlan olduğu halde
Bu haber 2022-05-11 01:24:32 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır beraberinde yönetim kurulu üyesi Erdal Karaoğlan olduğu halde Devlet Hastanesine giderek Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, ziyaretimiz bir nezaket ziyaretidir. Devlet Hastanemizin yönetim kadrosunun başarılı ve öz verili çalışmalarını takdirle karşılıyor ve de dikkatli bir şekilde de o çalışmaları takip ediyoruz. Devlet hastanemizde Kardiyoloji, Cildiye ve Göz gibi bazı uzman hekimlerimizin olmadığını biliyoruz. Eksiklerin giderilmesi hususunda bizde elimizden geleni yapacağımızı başhekimimizle söyledik. Başhekimimizin şahsında tüm hastane hekim, hemşire, yönetim dahil olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyoruz ve başarılı çalışmalarının artarak sürmesi temennisinde bulunuyoruz dedi.

Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’da CHP heyetinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuşmalarında dile getirdikleri takdir dolu sözleri için de hem başkana hem de beraberindeki Erdal Karaoğlan’a teşekkür etti.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
01:26 - CHP İLÇE YÖNETİMİ BAŞHEKİM TEPEÇINAR’I ZİYARET ETTİ
CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır beraberinde yönetim kurulu üyesi Erdal Karaoğlan old...
01:24 - BELEDİYE MECLİSİ MAYIS TOPLANTISI YAPILDI
Akyazı belediye meclisi Mayıs ayına ait olağan toplantısını yaptı. Belediye meclis salonun...
00:05 - MHP Akyazı bayramlaştı
Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe teşkilatı bayramlaşmasını bayramın 3. günü yaptı. ...
23:06 - Babacan Sakarya’daydı
DEVA Partisi genel başkanı Ali Babacan İl teşkilatı tarafından organize edilen iftar...
22:29 - CHP’DEN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI KUTLAMASI
CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramını ...
13:41 - İYİ PARTİLİLER İFTARDA BULUŞTU
İYİ Parti Akyazı teşkilatı verdiği iftarda partililerini bir araya getirdi. Yaklaşık...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
bizimakyazi.com
© Copyright 2022 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ