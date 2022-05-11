Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CHP İLÇE YÖNETİMİ BAŞHEKİM TEPEÇINAR’I ZİYARET ETTİ

CHP İLÇE YÖNETİMİ BAŞHEKİM TEPEÇINAR’I ZİYARET ETTİ

BELEDİYE MECLİSİ MAYIS TOPLANTISI YAPILDI

BELEDİYE MECLİSİ MAYIS TOPLANTISI YAPILDI

MHP AKYAZI’NIN YENİ YÖNETİMİ İŞ BAŞINDA

MHP AKYAZI’NIN YENİ YÖNETİMİ İŞ BAŞINDA

KAYMAKAM GÜNEY ŞOFÖRLER ODASINI ZİYARET ETTİ

KAYMAKAM GÜNEY ŞOFÖRLER ODASINI ZİYARET ETTİ

Panelvan Minibüs takla atıp Akaryakıt pompalarına çarptı 1’i ağır 2 yaralı

Panelvan Minibüs takla atıp Akaryakıt pompalarına çarptı 1’i ağır 2 yaralı

CUMHUR İTTİFAKI BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

CUMHUR İTTİFAKI BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

MHP AKYAZI’NIN YENİ YÖNETİMİ İŞ BAŞINDA

İlçe başkanı Ali Dertlinin sağlık sorunlarını ileri sürerek istifası ile boşalan başkanlığa Genel Merkez
Bu haber 2022-05-11 01:16:23 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

İlçe başkanı Ali Dertlinin sağlık sorunlarını ileri sürerek istifası ile boşalan başkanlığa Genel Merkez tarafından atanan Soyhan Sofuoğlu tarafından belirlenen yeni kurucu kurul üyeleri parti merkezinde düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıtıldı.

Tanıtım önceki konuşan MHP Akyazı’nın yeni İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu konuşmasında şunları söyledi “ Ben Akyazılıyım. 6 yıl Akyazı Ülkü Ocakları İlçe başkanlığı, 5 yılda Sakarya Ülkü Ocakları İl başkanlığı görevi yaptım. Genel Merkezimizin tensipleri ile de İlçe başkanlığına atandım. Kısa sürede kurucu kurulumuzu oluşturdum ve onaya gönderdim. Bugün itibarı ile de onaylanan kurucu üyesi arkadaşlarımı basın aracılığı ile kamuoyuna tanıtıyorum” dedi.

MHP’nin yeni İlçe başkanı Sofuoğlu, hedefimiz partimizi geliştirmek ve oy potansiyelimizin zirveye taşımaktır. Bunu başarabilmek Cumhur ittifakını zafere ulaştırabilmek için arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Girilmedik ev, cadde sokak ve sıkılmadık el bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi ve ilk toplantılarını da bu akşam saat 20.00 de yapacaklarını sözlerine ekledi.

İşte Akyazı MHP’nin yeni kurucu kurul üyeleri;

Soyhan Sofuoğlu (Başkan)

Abdullah Akar, Abdülkerim Tan, Davut Kaya, Emre Esmer, Ercan Yıldıztaş, Ersin Yaşar, Eyüp Karakurt, Fatma Onur, Hamza Köymen, Hasan Altuntaş, Haydar Özten, İbrahim Çalıkoğlu, İlyas İkinci, İsmail Ede, Kadir Kurt,Kaşif İslam Dedecan, Kemalettin Öztürk, Mehmet Canbakan, Mehmet Günel, Mikail Orhan, Muharrem Civan, Murat Yıldırım, Murat Öncü, Murat Yıldız, Oğuzhan Kuyu, Osman Dedecan, Ömer Birten, Rahmi Duman, Recep Aydın, Semih Sayılı, Semra Göktepe, Serkan Özgür, Sinan Bayrak, Şamil Türkan, Şeref Tekin, Yavuz Alp Akman.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
01:21 - MHP AKYAZI’NIN YENİ YÖNETİMİ İŞ BAŞINDA
İlçe başkanı Ali Dertlinin sağlık sorunlarını ileri sürerek istifası ile boşalan başkanlığ...
00:43 - KAYMAKAM GÜNEY ŞOFÖRLER ODASINI ZİYARET ETTİ
Geçtiğimiz günlerde olağan genel kurul sonunda 3 adayın yarıştığı kongrede başkanlığı diğ...
00:46 - BAŞKAN SOYKAN’DAN YILIN ANNESİNE ZİYARET
Akyazı Belediyesi, kızı Bersu Altuntaş’ın eğitimi için yağmur çamur demeden elektrikli bis...
23:47 - AKYAZI’DA PROTOKOL BAYRAMLAŞMASINA BÜYÜK İLGİ
Akyazı’da Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri yapılamayan halk bayramlaşması 2 yıl aradan sonr...
08:46 - RAMAZAN BAYRAMI BAŞLADI
AK MİNARE CAMİİNDE BAYRAM NAMAZI VE BAYRAMLAŞMA...
22:43 - Akyazı’da Bayram yoğunluğu
Akyazı ilçe merkezinde Bayram öncesi yoğunluk devam ediyor, Alışveriş için çarşı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
bizimakyazi.com
© Copyright 2022 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ