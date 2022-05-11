MHP AKYAZI’NIN YENİ YÖNETİMİ İŞ BAŞINDA

İlçe başkanı Ali Dertlinin sağlık sorunlarını ileri sürerek istifası ile boşalan başkanlığa Genel Merkez

Bu haber 2022-05-11 01:16:23 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

İlçe başkanı Ali Dertlinin sağlık sorunlarını ileri sürerek istifası ile boşalan başkanlığa Genel Merkez tarafından atanan Soyhan Sofuoğlu tarafından belirlenen yeni kurucu kurul üyeleri parti merkezinde düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıtıldı.

Tanıtım önceki konuşan MHP Akyazı’nın yeni İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu konuşmasında şunları söyledi “ Ben Akyazılıyım. 6 yıl Akyazı Ülkü Ocakları İlçe başkanlığı, 5 yılda Sakarya Ülkü Ocakları İl başkanlığı görevi yaptım. Genel Merkezimizin tensipleri ile de İlçe başkanlığına atandım. Kısa sürede kurucu kurulumuzu oluşturdum ve onaya gönderdim. Bugün itibarı ile de onaylanan kurucu üyesi arkadaşlarımı basın aracılığı ile kamuoyuna tanıtıyorum” dedi.

MHP’nin yeni İlçe başkanı Sofuoğlu, hedefimiz partimizi geliştirmek ve oy potansiyelimizin zirveye taşımaktır. Bunu başarabilmek Cumhur ittifakını zafere ulaştırabilmek için arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Girilmedik ev, cadde sokak ve sıkılmadık el bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi ve ilk toplantılarını da bu akşam saat 20.00 de yapacaklarını sözlerine ekledi.

İşte Akyazı MHP’nin yeni kurucu kurul üyeleri;

Soyhan Sofuoğlu (Başkan)

Abdullah Akar, Abdülkerim Tan, Davut Kaya, Emre Esmer, Ercan Yıldıztaş, Ersin Yaşar, Eyüp Karakurt, Fatma Onur, Hamza Köymen, Hasan Altuntaş, Haydar Özten, İbrahim Çalıkoğlu, İlyas İkinci, İsmail Ede, Kadir Kurt,Kaşif İslam Dedecan, Kemalettin Öztürk, Mehmet Canbakan, Mehmet Günel, Mikail Orhan, Muharrem Civan, Murat Yıldırım, Murat Öncü, Murat Yıldız, Oğuzhan Kuyu, Osman Dedecan, Ömer Birten, Rahmi Duman, Recep Aydın, Semih Sayılı, Semra Göktepe, Serkan Özgür, Sinan Bayrak, Şamil Türkan, Şeref Tekin, Yavuz Alp Akman.