KAYMAKAM GÜNEY ŞOFÖRLER ODASINI ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde olağan genel kurul sonunda 3 adayın yarıştığı kongrede başkanlığı diğer

Bu haber 2022-05-10 00:41:23 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde olağan genel kurul sonunda 3 adayın yarıştığı kongrede başkanlığı diğer rakiplerine fark atarak kazanan Oda’nın çiçeği burnunda başkanı Şaban Özdemir’e Kaymakam Yakup Güney’den “ hayırlı olsun” ziyareti yapıldı.

Ziyarette konuşan Kaymakam Güney SESOBéa bağlı odamızdan biri olan Şoförler Odasını ziyaret edip, Odanın yeni başkanını elde ettiği başarıdan dolayı kutladım. Genç Başkanın yönetimi ile birlikte odalarının kayıtlı üyelerine önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. Ve tekrar hem başkanı ve hem de yönetimini tebrik ediyorum dedi.

Akyazı Şoförler Odası Başkanı Şaban Özdemir de Kaymakamımız sayın Yakup Güney’in odamıza yaptıkları bu ziyaret beni ve çalışma arkadaşlarımı mutlu etmiştir. Dedi ve ziyaret için teşekkür etti.

Kaymakam Yakup Güney’in ziyaretinde oda personelleri Fatma Ebru Ersoy ile İsmail Yıldırım da hazır bulundu ve ev sahipliği yaptı.