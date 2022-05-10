Panelvan Minibüs takla atıp Akaryakıt pompalarına çarptı 1’i ağır 2 yaralı

Akaryakıt istasyonuna girmek isteyen aracan başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan Panelvan

Bu haber 2022-05-10 00:39:07 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Akaryakıt istasyonuna girmek isteyen aracan başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan Panelvan Minibüs Akaryakıt Pompalarına çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken olası bir facianın yaşanmaması ise teselli oldu

Akyazı Kuzuluk yolunda Akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Panelvan Minibüse arkadan gelen araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Panelvan Minibüs takla atarak akaryakıt pompalarına çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken 112 Acil İmdat telefonundanda yardım istediler,Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.