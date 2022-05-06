İHH Akyazı temsilciliğini soydular

Hırsızlar Akyazı’da Ramazan ayında faaliyete geçen İHH temsilciliğine gece yarısı penceresin zorlayıp girerek ofiste kumbarada bulunan yaklaşık 3 bin lirayı çaldılar.
Edinilen bilgilere göre Hırsızlar Akyazı Ömercikler Mahallesinde Ramazan ayında faaliyete geçe İHH Akyazı temsilciliği yardım toplama ofisine gece yarısı plastik olan penceresini kırarak içeriye girdiler.
Yardım ofisini talan eden hırsızlar ofiste bulunan yaklaşık 3 bin lirayıda alarak kayıplara karıştılar. Sabah Ofise gelen İHH görevlileri durumu fark edip Polise haber verdiler.
Polis olay yeri ekipleri İHH temsilciliğine gelerek parmak izi çalışmaları yaparken çevre güvenlik kameralarından hırsızların eşkâlini belirleme çalışmaları başlattı