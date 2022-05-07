BAŞKAN SOYKAN’DAN YILIN ANNESİNE ZİYARET

Akyazı Belediyesi, kızı Bersu Altuntaş’ın eğitimi için yağmur çamur demeden elektrikli bisikletle kilometrelerce yol kat eden Songül

Bu haber 2022-05-07 00:40:16 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi, kızı Bersu Altuntaş’ın eğitimi için yağmur çamur demeden elektrikli bisikletle kilometrelerce yol kat eden Songül Özdemir’i Akyazı’da yılın annesi seçti. Özdemir’i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, hayat mücadelesi veren aileye adeta bayram havası yaşattı.

Akyazı Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Songül Özdemir, kızı Bersu Altuntaş’ın eğitimi için yağmur çamur demeden elektrikli bisikletle kilometrelerce yol kat ediyor. Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan kızı Bersu’yu her gün elektirikli bisikleti ile okula götüren anne Songül Altuntaş’ın bu fedakarlığı Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından ödüllendirildi. Başkan Soykan, Songül Altuntaş’ı Akyazı’da yılın annesi seçtiklerini açıklayarak, grafik ve tasarım bölümü okuyan Bersu Altuntaş’ın daha güvenilir bir şekilde eğitimine devam etmesi için servis ücretlerini lise bitimine kadar karşılayacağını söyledi ve genç kıza yatak odası takımı hediye etti.

Fedakar anneyi fark ettiklerini ve gösterdiği azim doğrultusunda yılın annesi seçtiklerini aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Arkadaşlarımız dışarıda annesi ile kızımızı okula gidip gelirken birkaç kere görmüşler. Benim de dikkatimi çekti ve konuyu takip edelim istedim. Elektrikli aracı ile kızını yağmur, çamur demeden her gün götürüp, getirdiğini öğrendik. Çok onurlu ve gururlu bir davranış bu. Bende kendilerini evlerinde ziyaret etmek ve kendi çapımızda çeşitli hediyeler vermek istedim. Aslında yeni araçta almayı düşündük ama lise birinci sınıfa giden çocuğumuzun daha güvenli okula gidip gelebilmesi açısından lise öğrenimi bitene kadar okul servis ücretini karşılama kararı aldık. Çocuğumuz bu vesile ile okuluna daha güvenli gidip gelmiş olacak. Annesi de inşallah gündelik işlerine bakmış olacak. Peygamber efendimizin hadisinde söylediği gibi ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’. Kızının okuması için bir annenin verdiği bu mücadeleye kayıtsız kalmak mümkün değil. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum bu onurlu ve gururlu davranışından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Bilal Soykan, “ Bersu kızımızın genç odası takımını ilçemizde faaliyet gösteren Aytaş Mobilya’dan aldık. Firma sahibi Sayın Suphi Ayaz, alma amacımızı öğrendikten sonra kendisi kızımıza kendisi hediye etmek istedi. Bu güzel davranışından dolayı ilçemiz esnafı olan sayın Suphi Ayaz’a da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür eden anne Songül Özdemir, “ Benim verdiğim bu mücadeleyi fark eden ve bugün bizi ziyaret eden Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Akyazılılar olarak böyle bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Başkanımız bu anneler gününde beni de dikkate almış, çok mutluyum. Okulumuz biraz uzak, kızımı kendim götürmek zorunda kaldım; yağmur ve çamur demeden. Başkanımız sağ olsun servis ücretini lise bitene kadar karşılayacağını söyledi ve ben de çok memnun oldum. Sıfırdan başladım, hasta baktım bu süreçte çocuğum hep yanımdaydı. Çok da düzgün bir evlat yetiştirdim, gurur duyuyorum çocuğumla ve kendimle. Hiçbir yerin kapısın çalmadım, yardım talep etmedim, hep kendim mücadele ettim ve başardım. Bu duyarlı hareketim sayesinde gören herkes gurur duyduğunu söylüyor. Ben kızım için yaptığım şeyleri, herkes için yaparım, bütün çocuklar için yapabilirim” diye konuştu.

Annesi ile gurur duyduğunu ifade eden lise öğrencisi Bersu Altuntaş, “Annemle aramda çok büyük bir bağ var, hiç kimsede olmadığı kadar. Herkesin yapabileceği bir şey değil çok büyük bir şey zaten aklıma geldiğinde anneme karşı bir hata yapmamak için, iyi bir evlat olmak için elimden geleni yapıyorum” dedi.

İŞ İNSANI SUPHİ AYAZ’DAN GENÇ ODASI HEDİYESİ

Akyazı’da faaliyet gösteren AYTAŞ Mobilya sahibi iş insanı Suphi Ayaz da genç kıza “ Genç Odası” takımı hediye etti.

Gerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın gerekse iş insanı Suphi Ayaz’ın hediyeleri ile mutlu olduklarını söyleyen Songül Özdemir ile kızı Bersu Altuntaş ta kendilerini mutlu eden hediye sahiplerine birlikte teşekkür ettiler.