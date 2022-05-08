CUMHUR İTTİFAKI BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

Akyazı Altındere Gündoğan Mahalle Muhtarı Metin Yiğit’in oğlunun düğününde Sakarya Cumhur ittifakı tam kadro katıldı.

Bu haber 2022-05-08 00:34:54 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Altındere Gündoğan Mahalle Muhtarı Metin Yiğit’in oğlunun düğününde Sakarya Cumhur ittifakı tam kadro katıldı.

Özlem ve Kerim Dertli’nin güzel kızları Afra Nur ile Emine ve Akyazı Altındere Gündoğan Mahalle Muhtarı Metin Yiğit’in oğlu Sefa Sencer yapılan nikah töreni ile Dünya evine girdiler,

Nikahı Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan kıyarken Nikah şahitliklerini Ak Parti il başkanı Yunus Tever,25 ve 26. Dönem MHP Sakarya Milletvekili Zihni Acba,Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem ve kıyarken düğüne MHP gurup başkan vekili Sakarya Milletvekili Levent Bülbül,MHP İl başkanı Ahmet Ziya Akar,MHP Akyazı ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu,MHP Hendek ilçe başkanı Burhan Namlı ,Ak Parti ve MHP çevre ilçe başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Hendek belediye başkan yardımcısı Fatih Öztürk,Sivil toplum kuruluşlarının başkanları Yiğit ve Dertli ailesinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı