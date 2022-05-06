FAHRİ HOCA GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Akyazı TOKİ evlerinde ikamet eden, Yüksel Yıldırım ve havacı pilot Gökhan Yıldırımın’ın

Bu haber 2022-05-06 17:53:16 eklenmiş ve 132 kez görüntülenmiştir.