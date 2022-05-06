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FAHRİ HOCA GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Akyazı TOKİ evlerinde ikamet eden, Yüksel Yıldırım ve havacı pilot Gökhan Yıldırımın’ın
Bu haber 2022-05-06 17:53:16 eklenmiş ve 132 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı TOKİ evlerinde ikamet eden, Yüksel Yıldırım ve havacı pilot Gökhan Yıldırımın’ın babası emekli Öğretmen Fahri Yıldırım Ankara’da tedavi edildiği hastanede vefat etmişti.

77 Yaşında vefat eden ve Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen ve sayılan öğretmenlerinden olan Fahri Yıldırım’ın cenazesi 6 Mayıs Cuma günü Gazisüleymanpaşa camiinde kılınan Cuma namazı ve cenaze namazı sonrası  Adapazarı Emir sultan Mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Fahri Yıldırım’a Allah’tan rahmet, yakınları, sevenleri ile Milli Eğitim camiasına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

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