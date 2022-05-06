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EROL VE GÜNER AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

Dün gece Akyazı’nın tanınmış iki ailesi Erol ve Güner ailelerinde kız isteme merasimi vardı.
Bu haber 2022-05-06 00:45:56 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

Dün gece Akyazı’nın tanınmış iki ailesi Erol ve Güner ailelerinde kız isteme merasimi vardı.  Erol ailesi aile büyükleri ile ve damat adayı Eczacı Serhat Erol ile birlikte  Mali Müşavir Ramazan Güner’in  evine geldiler.

Her iki ailenin tanışmasının ardından Erol ailesinin büyükleri dinimiz geleneklerine uygun bir şekilde Ramazan ve Hacer Güner’in güzel kızları Hilal Güner’i , Ayhan ve merhum Müşerref Erol’un yakışıklı oğulları Eczacı Serhat’a istediler. Kız tarafı da  bu isteğe olumlu cevap verince  kahveler içildi. Böylece gençler evlilik yolunda   ilk adımlarını atmış oldular.

Önümüzdeki günlerde gençlerin nişan merasimlerinin olacağı, Öğretmen gelin hanımın Doğu görevinin tamamlamasının ardından  da düğün yapılacağı öğrenildi.
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