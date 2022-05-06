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MHP Akyazı bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe teşkilatı bayramlaşmasını bayramın 3. günü yaptı.
Bu haber 2022-05-06 00:00:19 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

 

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe teşkilatı bayramlaşmasını bayramın 3. günü yaptı. Parti binasında yapılan bayramlaşma programına Cumhur ittifakını oluşturan partiler Ak Parti ve BBP başkan ve yöneticileri ile belediye başkanı Bilal Soykan’da katıldı.

Bayramlaşmada ev sahipliği konumunda olan MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu yaptığı konuşmada programlarına katılan ittifak ortakları partilerin başkan ve yöneticilerine teşekkür etti ve pandemi nedeniyle iki yıldan beri yapamadıkları bayramlaşmayı çok şükür bugün gerçekleştirdik dedi.

MHP Akyazı İlçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma programına 25 ve 26. Dönem Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl başkan yardımcısı Ömür Açba, Ak Parti ve BBP Akyazı İlçe başkanları ile Ülkü Ocakları İl başkanı Kadir Şentürk, partilerin yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

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