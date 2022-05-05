Halit Çotur dualarla anıldı

3 Mayıs 1980 yılında Akyazı İlçe merkezi Yahyalı Caddesinde bir grup sol görüşlüler tarafından bıçaklanarak

Bu haber 2022-05-05 23:55:12 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

3 Mayıs 1980 yılında Akyazı İlçe merkezi Yahyalı Caddesinde bir grup sol görüşlüler tarafından bıçaklanarak öldürülen ve Akyazı’nın tek siyasi cinayeti olarak hafızalara kazınan Ülkücü Halit Çotur, şehit edilişinin 42. Yılında mezarı başında anıldı.

Akyazı merkez mezarlığında kabri başında gerçekleşen anma programında Kuran-ı Kerim okundu ve ardından da dua yapıldı.

Düzenlenen anma programına Halit Çotur’un ailesi ve yakınları, 25-26. Dönem MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanı Kadir Şentürk ve MHP’liler katıldı. Akyazı Ülkü Ocakları başkan ve yöneticileri de düzenlenen programda ev sahipliği yaptılar.