Öztürk Akyazı Kızılay’ı ziyaret etti

Sakarya Spor Adamları Derneği başkanı Zeki Öztürk geldiği

Bu haber 2022-05-05 23:51:50 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Spor Adamları Derneği başkanı Zeki Öztürk geldiği Akyazı’da Kızılay temsilciliğini ziyaret etti.

Alaağaçspor başkanı Aydın Birincioğlu ve bir önceki dönem belediye meclis üyesi Alim Gül’ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Öztürk, Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu göreve geldiği günden itibaren yaptığı başarılı çalışmaları ile temayüz etmiş değerli bir dostum ve de okul arkadaşımdır. Bu ziyaretimi hem başarılı çalışmalarından ötürü kendisini kutlamak hem de Kızılay Akyazı temsilciliğine atanması nedeniyle tebrik için yaptım dedi.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Zeki Öztürk ile diğer misafirlerine teşekkür etti.