Otomobil şarampole yuvarlandı

Akyazı D140 karayolu Batakköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Otomobil şarampole uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Kaza, D 140 karayolu Batakköy mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine seyir halindeki 06 BUR 5** plakalı Otomobil, yağışlı havanında etkisi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybeden Otomobilin şarampole uçarken kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Maddi hasarın meydana geldiği araç bölgeye sevk edilen Vinç marifetiyle şarampolden çıkarılıp çekici marifetiyle olay yerinden alınarak yol güvenli trafik akışına kavuşturuldu