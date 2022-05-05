Emekli Polis Kemal Şentürk Dualarla toprağa verildi

Hayatını kaybeden emekli Akyazı Dokurcun Mahallesi halkından Polis memuru Kemal Şentürk dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Akyazı Dokurcun Mahallesi Camii Sokak halkından Onur ve Oğuzhan Şentürk’ün babaları emekli Polis memuru Kemal Şentürk vefat etti.
Cenazesi bu gün Dokurcun merkez camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeye Şentürk ailesini yakınların yanı sıra Akyazı ilçe Emniyet Müdür vekili Baş komiser İsak Göz, Meslektaşları ve sevenleri katıldı