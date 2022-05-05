Emekli Polis Kemal Şentürk Dualarla toprağa verildi

Hayatını kaybeden emekli Akyazı Dokurcun Mahallesi halkından Polis memuru Kemal Şentürk

Bu haber 2022-05-05 01:10:56 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.