Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde ikamet eden geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 45 yaşında 1 Çocuk babası Recep Star dualarla toprağa verildi.
Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi halkından merhum Mamaç İsmail Star’ın torunu,merhum Ali Star’ın oğlu,Aşkın, Adem, Mustafa ve Dilovası Ülkü Ocakları başkanı Erdem Star’ın ağabeyi,Sercan Bicat’ın teyzesinin oğlu Recep Star geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Cenazesi Salı günü Kuzuluk Orta Mahalle Kayışoğlu Yeşil Camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Star ailesinin yakınlarının yanı sıra Kocaeli Ülkü Ocakları il başkanı Abdulkadir Özdemir ,Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,Belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer,Dilovası MHP ilçe başkanı Ali Demiray, Dilovası Ak parti ilçe başkanı ilhan Yıldırım, Ak Parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem, Akyazı MHP ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, Akyazı Ülkü ocakları başkanı Murat Yıldırım,Çevre ilçelerin Siyasi parti İlçe başkanları ve çok sayıda sevenleri katıldı.