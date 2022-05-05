Recep Star Dualarla toprağa verildi

Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde ikamet eden geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu geçirdiği kalp rahatsızlığı

Bu haber 2022-05-05 00:20:54 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.