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AKYAZI’DA PROTOKOL BAYRAMLAŞMASINA BÜYÜK İLGİ

Akyazı’da Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri yapılamayan halk bayramlaşması 2 yıl aradan sonra
Bu haber 2022-05-02 23:39:26 eklenmiş ve 125 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri yapılamayan halk bayramlaşması 2 yıl aradan sonra tekrar kutlanmaya başlandı.

Akyazı’daki Ramazan Bayramı kutlamasına bu yıl büyük ilgi vardı.   Alpaslan Türkeş Sosyal tesislerinde yapılan bayram kutlamasına Protokolün yanı sıra muhtarlar, siyasi parti başkan ve yöneticileri ile kalabalık bir vatandaş katılınca katılımcılar salona sığmadı. Büyük bir bölümü dışarıda kaldı.

Bayramlaşmanın ardından birer konuşma yapan Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan  hazirunun bayramlarını kutladılar ve sağlık mutluluk içinde bir bayram geçirilmesi dileklerinde bulundular.

Protokol Bayramlaşması İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’in duası ile tamamlandı.

Kaymakam ve beraberindeki protokol daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma komutanlığı ve Devlet Hastanesini de ziyaret ederek burada görevli personelin bayramlarını kutladılar.

 
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