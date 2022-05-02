RAMAZAN BAYRAMI BAŞLADI

AK MİNARE CAMİİNDE BAYRAM NAMAZI VE BAYRAMLAŞMA

Bu haber 2022-05-02 08:38:59 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

AK MİNARE CAMİİNDE BAYRAM NAMAZI VE BAYRAMLAŞMA

İslam alemi 11 Ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesi ile Bayram kutlamalarına başladı. Ramazan Bayramı dolayısı ile Bayram Namazını kılmak ve komşularla bayramlaşmak üzere camileri doldurdu. Namazların kılınması ile birlikte ilk bayramlaşma camilerimizde gerçekleşti.

Biz de basın olarak Bayram namazında Akminare camiinde bayrama girdik. Cami İmam Hatibi Fatih Arı namaz öncesi cemaate seslenerek şunları söyledi.

“Her nimet gibi bayramlar da şükür vesilesidir. O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan Yüce Yaratıcımıza yakınlaşalım. Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım, yükü olanın yükünü hafifletelim, derdi olanın derdine ortak olalım. Allah Resûlü’nün “Bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir.”1 ilkesine sadakat gösterelim. Değerli Müminler! Bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, akraba ve komşularımızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim. Hastaların hatırını soralım, yetimlerin yüreğine dokunalım, yaşlıların duasını alalım. Yüzümüzde beliren tebessümle, kalbimize doğan sıcaklıkla çocuklarımıza bayram neşesini tattıralım. Bayramlar sevgi, barış ve barışma günleridir. Geliniz bu bayram, aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakalım. İman kardeşliğinin lezzetine varalım. Bayramlar dua vakitleridir. Dünyanın neresinde olursa olsun derdi ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. İslam beldelerinin güven ve huzur içinde bayramlar kutlaması için niyazda bulunalım.”

Daha sonra tekbirler eşliğinde kılınan bayram namazı ve duanın ardından ilk bayramlaşma cami içinde gerçekleşti.