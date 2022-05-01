Akyazı’da Bayram yoğunluğu

Akyazı ilçe merkezinde Bayram öncesi yoğunluk devam ediyor, Alışveriş için çarşı

Bu haber 2022-05-01 22:41:38 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı ilçe merkezinde Bayram öncesi yoğunluk devam ediyor, Alışveriş için çarşı Pazar dolaşan vatandaşlar nedeniyle esnafında yüzü gülüyor.

Akyazı’da bayrama günler kala başlayan yoğunluk Arife günüde devam ediyor,Öncelikle Çocuk giyimi ve gıda yanında Şeker. Çikolata, Lokum gibi bayram ikramlıkları rağbette, Bayram öncesi Berberlerde de yoğunluk yaşanıyor ,Berberler meydana gelen yoğunluk nedeniyle randevu sistemiyle çalışmaya başladılar.

İlçe ve İl dışında olup bayram nedeniyle Akyazı’ya gelen vatandaşlarında bu yoğunlukta önemli katkısı oluyor.

Vatandaşlar Mezarlıklarda yakınlarının mezar temizliğini yapıp Çiçekler ekip Kuran okuyup dualar ediyorlar