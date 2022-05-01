CHP’DEN 1 MAYIS KUTLAMASI

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1 Mayıs alın teriyle çalışan işçi ve emekçilerin yoksulluğa, güvencesiz çalıştırılmaya,
Bu haber 2022-05-01 15:35:47 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

1 Mayıs alın teriyle çalışan işçi ve emekçilerin yoksulluğa, güvencesiz çalıştırılmaya, işsizliğe karşı onurlu ve insanca yaşam için haklarını dile getirdikleri birlik,dayanışma ve mücadele günüdür.

Yaşadığımız bu ekonomik sorunlar en çok emekçilerimizi etkilemiştir. İşten çıkarılmalar ve ücretsiz izin uygulamaları sonucunda yaşanan gelir kaybı emekçilerimizi işsizlik ve yoksulluğa itmiştir.

Çalışanların emeklerinin karşılığını aldığı,aileleriyle birlikte gelecek kaygısı olmadan yaşamlarını sürdürdükleri bir dünya hepimizin özlemidir.

Dayanışma ve emeğin çok daha iyi anlaşıldığı bu günlerde, tüm işçilerimiz ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma bayramlarını kutluyor,saygılar sunuyoruz.

CHP AKYAZI İLÇE BAŞKANLIĞI
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