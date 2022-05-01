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Yılmaz Atılgan Dualarla toprağa verildi

Akyazı belediyesi Basın, İnsan kaynakları ve Eğitim müdürü Muhammet Atılgan’ın 49 yaşındaki amcası
Bu haber 2022-05-01 15:21:31 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı belediyesi Basın, İnsan kaynakları ve Eğitim müdürü Muhammet Atılgan’ın 49 yaşındaki amcası olan tedavi gördüğü Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Yılmaz Atılgan dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İlçemiz Fatih Mahallesi halkından merhum Avcı Ömer Atılgan'ın Oğlu, Ümit ve Mustafa Atılgan'ın Kardeşleri, Furkan ve Çağrı Atılgan'ın Babaları, Metin ve Basın, İnsan kaynakları ve Eğitim müdürü Muhammed Atılgan'ın Amcaları Yılmaz Atılgan tedavi gördüğü Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün Ömercikler Camii'nde İkindi sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Süt Fabrikası yanındaki aile mezarlığında dualarla toprağa verildi
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