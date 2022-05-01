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Başkan soykan ‘Daha güzel yarınlar için çalışıyoruz’

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte ilçe esnaflarını ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı
Bu haber 2022-05-01 15:18:10 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte ilçe esnaflarını ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Milletimizden aldığımız destekle daha güzel yarınlar için çalışıyoruz. Çalışmalarımızda bize her zaman destek olan milletvekilimize teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, dün Belediye Başkanı Bilal Soykan ile birlikte ilçe teşkilatının programı Akyazı’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak’ın da yer aldığı program çerçevesinde Milletvekili Atabek ziyaretlerine Akyazı Belediyesi Tıbbi Çiftçiler Kadın Kooperatifini ile başladı. Akyazı Belediyesi projesi ile başlatılan projenin detaylarını kooperatif üyesi kadınlardan dinleyen Çiğdem Erdoğan Atabek üretilen ürünleri de inceledi.

Kadınların üretime olan katkılarının artırılmasını amaçlayan proje için Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür eden Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek,  “ Kadınların içinde olduğu her iş başarıya ulaşır. Çok güzel bir proje hayata geçirilmiş ve sonuçları da alınmaya başlanmış. Kadınlarımızın her zaman yanındayım” ifadelerini kullandı. Milletvekili Atabek, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve teşkilat mensupları ile birlikte Akyazı Belediyesi Tıbbi Çiftçiler Kadın Kooperatifi’nin ardından ilçe esnaflarını ziyaret etti.

Akyazılı esnaflara misafirperverlikleri için teşekkür eden Milletvekili Atabek, “ Bizi güler yüzleri ile karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Esnaflarımızla bir araya gelmekten ve onlarla sohbet etmekten mutluluk duyuyorum. Akyazı her geçen gün daha da gelişiyor. Akyazı’nın gelişmesinde büyük emekleri olan Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a teşekkür ediyorum. AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerine Akyazı’da şahit olduk.  Başkanımız ve teşkilatımız Akyazı’nın için durmadan yorulmadan hizmet aşkı ile çalışmaya devam edecekler benim buna olan inancım tam” dedi.

İlçe esnaflarımızı ziyaret ederek son günleri yaşanan Ramazan’ın huzuruna ve bereketine birlikte ortak olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek, ilçe başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla esnaflarımızı ziyaret ettik. Akyazı için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza her zaman destek olan milletvekilimize teşekkür ediyorum. Milletimizden aldığımız destekle daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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